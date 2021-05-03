الامارات | الأميرة شارلوت تطل في عيدها السادس بفستان صيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة شارلوت تطل في عيدها السادس بفستان صيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد ميلادها السادس، نشرت صورة للأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام، الوريث الثاني في الترتيب لعرش بريطانيا، أمس، وهي تبدو سعيدة ومرتدية فستاناً صيفياً زهري اللون.

وظهر شعر شارلوت الطويل منسدلاً في الصورة التي التقطتها والدتها دوقة كامبريدج. وقال قصر كنسينغتون إن الصورة التقطت في العطلة الأسبوعية في نورفولك.

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