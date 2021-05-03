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الامارات | الأميرة شارلوت تطل في عيدها السادس بفستان صيفي

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لندن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد ميلادها السادس، نشرت صورة للأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام، الوريث الثاني في الترتيب لعرش بريطانيا، أمس، وهي تبدو سعيدة ومرتدية فستاناً صيفياً زهري اللون.

وظهر شعر شارلوت الطويل منسدلاً في الصورة التي التقطتها والدتها دوقة كامبريدج. وقال قصر كنسينغتون إن الصورة التقطت في العطلة الأسبوعية في نورفولك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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