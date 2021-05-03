الامارات | القرية العالمية تسعد ضيوفها في الليلة الختامية حتى الثالثة فجراً

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تسعد ضيوفها في الليلة الختامية حتى الثالثة فجراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية، خديجة خليفة، أن الوجهة واصلت، خلال موسمها الـ25، إسهامها في دعم المشهد السياحي بإمارة دبي ودولة الإمارات، وتعزيز مكانتها وجهةً سياحيةً رائدةً في المنطقة والعالم، منوهة بشركاء النجاح في القرية، من فرق متميزة ومؤسسات مبتكرة، وإعلاميين أسهموا في توصيل ما تقدمه من تجارب إلى القراء.

وحازت الزميلة ديانا أيوب من «الإمارات اليوم»، جائزة «اختيار لجنة التحكيم» لتميز أعمالها الصحافية خلال موسم القرية العالمية الـ25.

واختتمت القرية العالمية، أمس، موسمها الذي انطلقت فعالياته منذ 25 أكتوبر الماضي، وشهد احتفالات متميزة بيوبيلها الفضي، مع مفاهيم جديدة وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 26 جناحاً متنوعاً. واستطاعت الوجهة تحقيق 24 لقباً في «غينيس» للأرقام القياسية، واستقبلت ضيوفها خلال الفعالية الختامية، الليلة الماضية حتى الساعة الثالثة فجراً، حتى يتمكنوا من الاستفادة من أروع عروض التسوق، وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم.

كما استضافت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حفل توزيع الجوائز السنوي الخاص بتكريم شركائها، وشركات السياحة والسفر، والإعلاميين المتميزين، الذين أسهموا في نجاح هذا الموسم الاستثنائي، موسم اليوبيل الفضي، ووزعت الجوائز خلال حفل خاص، أول من أمس، في مجلس العالم، وتم تسليط الضوء فيه على الجهود التي بذلها مختلف الشركاء في إنجاح الموسم وتكريم المتميزين في مختلف الفئات. وانطلاقاً من رؤيته في توفير تجارب مبدعة وروائع مميزة أمام الملايين من الضيوف في كل موسم، يحرص فريق عمل القرية العالمية على العمل بروح الفريق الواحد، مع الآلاف من الشركاء الذين يمثلون ثقافات العالم، الذين يسهمون بدورهم في توفير تجارب رائعة من التسوق، وتذوق ألذ المأكولات والتجارب الترفيهية في جميع أرجاء الوجهة.

وأكدّت القرية العالمية أيضاً على أهمية الدور الذي يلعبه شركاؤها من الإعلاميين في تسليط الضوء على جميع البرامج الترفيهية التي تقدمها لضيوفها، وتوصيلها للقرّاء حول العالم. وقالت خديجة خليفة: «لقد كان للدعم الاستثنائي، الذي قدمه شركاؤنا من مختلف الفئات، أثر كبير في إنجاح الموسم الـ25، وفخورون بإسهاماتنا في دعم المشهد السياحي بإمارة دبي ودولة الإمارات، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم»، مضيفة «العمل مع هؤلاء الأشخاص المبدعين والفرق المتميزة والمؤسسات المبتكرة، هو وسام فخر لنا نعتز به في جميع مواسمنا، ومعاً نتمكن من تحقيق المستحيل، وخط نهج وأهداف جديدة نستلهم منها نجاحات المواسم المقبلة».

وكرّمت الوجهة شركاء القرية العالمية لتفانيهم في تقديم تجارب مبتكرة، وأفكار فريدة أثرت زيارات الضيوف بالحماس، والمتعة والتشويق طوال موسم اليوبيل الفضي، وحصل جناح إيران على لقب «أفضل جناح» عن التجارب الفريدة والشعبية الكبيرة التي حظي بها طوال الموسم. وفاز جناح إفريقيا بـ«أفضل عرض لحرف يدوية» عن استضافته لأبرع الحرفيين، الذين عكسوا بنجاح روعة الحرف اليدوية والأعمال الفنية التي تشتهر بها القارة السمراء أمام الضيوف، وحصد جناح المغرب لقب «أفضل واجهة جناح» بعد أن تألقت واجهته أمام ضيوف القرية العالمية، وكانت محطة تصوير لهم أثناء زيارتهم طوال الموسم.

«الإمارات اليوم» تفوز بجائزة «لجنة التحكيم»

كرّمت القرية العالمية الإعلاميين الذين تميزوا في فئاتهم خلال الموسم، وقدّموا من الأعمال المقروءة والمصورة ما يستحق التقدير، وحازت الزميلة ديانا أيوب من صحيفة «الإمارات اليوم»، ومها عادل من صحيفة «الخليج» بجائزة «اختيار لجنة التحكيم»، لتميزهما بأعمالهما الصحافية خلال الموسم.

وحصد محمد عبدالمقصود من صحيفة «الرؤية» جائزة «أفضل مقال صحافي باللغة العربية»، بينما حصلت جانيس رودريغيز من جريدة «ذا ناشيونال» على جائزة «أفضل مقال صحافي باللغة الإنجليزية»، ونالت شيرين فاروق من صحيفة «البيان» جائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية»، أما هشام أحمد من «خليج تايمز» فحاز جائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية»، وفاز شينوج شمس الدين من قناة «ميديا وان» بجائزة «أفضل تغطية تلفزيونية».

ونالت يسرا زكي من صحيفة «غلف نيوز» لقب «أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، وفاز المصور أفظل تازاكوني من صحيفة «الاتحاد» بجائزة «أفضل تصوير فوتوغرافي»، وحاز كل من مصطفى عبدالعظيم من صحيفة «الاتحاد» وسمير السعدي من جريدة «الوحدة»، بجائزتي «التميز الإعلامي» و«الإبداع الإعلامي» على التوالي.

• جناح المغرب حصد لقب «أفضل واجهة جناح»، بعد أن تألق أمام الضيوف.

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