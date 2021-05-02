10 أعراض للموجة الثالثة لفيروس كورونا عند الأطفال: «اعزليهم فورا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعيش البلاد حاليًا حالة من القلق بسبب ارتفاع أعداد المصابين بـ فيروس كورونا بالتزامن مع الحديث على الموجة الثالثة للوباء.

وتخشى السيدات إصابة أطفالهم، خاصة إنه لم يظهر على الجميع الأعراض، ما يجعلهم ناقلين للعدوى والمرض، أو فريسة للمضاعفات الخطيرة إذا لم يتم التعامل معها.

أعراض الموجة الثالثة من الكورونا على الأطفال

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، سرد خلال حديثه لـ«هُن»، عدة أعراض إذا ظهرت على الأطفال، تشير لإصابتهم بالكورونا في الموجة الثالثة، ناصحًا بعزلهم على الفور، حتى لا يتطور الأمر ويؤدي بهم إلى مضاعفات، خاصة إن الأطفال في هذه الحالة ناقلين للعدوى.

وحدد «الحداد» 10 أعراض بين الأمراض التنفسية، والخاصة بالجهاز الهضمي، يشيرون للإصابة بالموجة الثالثة من فيروس كورونا التاجي.

أعراض الموجة الثالثة من الكورونا على الأطفال

- اللإصابة بالبرد

- الرشح

- احتقان في الزور

- احتقان في الحلق

- كحة

- إسهال

- الشعور بالمغص

- القيء

- تقلصات في البطن

- ارتفاع في الحرارة بنسبة بسيطة

هذة الفئة الأكثر خطورة بين الأطفال

وحدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الفئة الأكثر خطورة بين الأطفال، مؤكدًا إنها الفئات أصحاب الأمراض المزمنة المناعية، الذين يعانون من أمراض ضعف المناعة، كالمصابين بالسرطان.

قائلًا: «بيدخلوا في مضاعفات خطيرة، لأن الفئة الأولية حاملة للمرض، لكن هما بيحصلهم مضاعفات في المرض».

وعلى صعيد آخر، تواصل الفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعي، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في محافظات الصعيد، الأعلى نسبة في إصابات فيروس كورونا، ومنها محافظتي قنا وسوهاج، التواصل مع المواطنين في المنازل والشوارع، وفي أعمالهم في الزراعات وغيرها من الأعمال، لنشر الوعي حول كيفية الوقاية من الفيروس القاتل، وفحصهم طبيًا، من خلال فرق طبية مجهزة ضمن حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عدة حملات للاطمئنان على صحة المصرين، مثل حملة فيروس (c)، والكشف على أمراض اعتلال الكلى ومرضى السكر والضغط وصرف العلاج مجانا.