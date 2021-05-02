حدث في «القاهرة كابول» و«حرب أهلية».. رجال ينتقمون من زوجاتهم: ابتزاز بفيديوهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هفضحك وأعملك صور مش تمام وأنزلها على النت، ممكن أطلعك ست مش كويسة وأفضحك، وممكن أخلي ابنك يتعاير بيكي طول العمر، بفيديوهات وصور مفبركة»، مشهد عُرض ضمن الحلقة الـ19 لمسلسل«القاهرة كابول»، للفنان فتحي عبدالوهاب، الذي يقوم بدور الإعلامي «طارق كساب» وبين طليقته.

تعليق الرواد على مشهد ابتزاز الزوج لزوجته: للأسف حقيقي وحصل في الواقع

أثار المشهد الذي عُرض ضمن أحداث الحلقة، غضبًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ يستغل الزوج سلطته على زوجته في محاولة للتشهير بها بتهديدها وتلفيق اتهامات وابتزازها بصور مفبركة، وكان من أبرز تعليقات الرواد على المشهد:« للأسف المشهد ده بيتكرر في الواقع بشكل كبير بنشوف وبنسمع عن رجالة بيبتزوا زوجاتهم بطريقة بشعة، المشهد ده حقيقي، حالة صعبة أوي الست تكتشف انها عايشة في كذبه لسنين، ربنا يعافينا ويبعد عننا الغدر».

هبعت الفيديوهات لأبوكي وأقوله إنك اللي مصوراها

لم يكن مسلسل «القاهرة كابول» وحده من ناقش فكرة ابتزاز الأزواج لزوجاتهم والتهديد بفضحهم، فقد ناقش أيضًا مسلسل «حرب أهلية»، القصة ذاتها، من خلال عدة مشاهد جمعت بين أروى جودة، التي تقوم بدور «فريدة»، وزوجها «يوسف» الذي يقوم بدوره باسل خياط، إذ هددها حينما طلبت منه الطلاق بنشر فيديوهات مسيئة لها وإرسالها إلى والدها، قائلًا: «تحبي أبوكي يشوف معانا، شوفي هتعملي ايه أنا لسه باقي عليكي»، لترد عليه في ذهول: «انت كنت بتصورني أنت مجنون، ما أنت معايا في الفيديوهات أكيد مش هتفضح نفسك على النت».

ليرد الزوج قائلًا: «أنت إيه وتفكير مراهقين ايه، أنا هبعتهم لأبوكي، خليه يموت من الفضيحة»، ليتبادلوا أطراف الحديث، إذ قالوا: «فضيحة إيه واحدة مع جوزها أنت اللي مريض ومنحرف وأنا هطلع ضحية»، ليرد قائلًا: «هفهمه إنك اللي مصورة الفيديوهات دي».