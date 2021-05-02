كيفية التخلص من الروائح الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات معدودة على الاحتفال بشم النسيم، الذي تتضمن مراسمه تناول الفسيخ والرنجة مع البصل، ما ينتج عنها تغير رائحة الفم، وظهور روائح كريهة، وسط تساؤلات عن وسيلة طبيعة تساعد في التخلص سريعا من الروائح غير المرغوب فيها بالفم.

ويعد الـ«ديتوكس» من المشروبات الصحية المفيدة التي تساعد في التخلص من الروائح الكريهة، بالإضافة إلى أنه يساعد في عملية الهضم ونجاح عملية التمثيل الغذائي، وما يؤدي بالضروري إلى خسارة الوزن، وذلك وفقا لما ذكره موقع «the beauty madness».

وفيما يلي وصفة سهلة لإعداد مشروب الديتوكس في المنزل، وفقا لـ«the beauty madness».

مقادير مشروب الديتوكس

- ليمون.

- النعناع.

- الزنجبيل.

- أعواد قرفة.

- شرائح برتقال.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس

- في الخطوة الأولى يتم إضافة عصير الليمون مع أوراق النعناع جيدا، ثم إضافة الزنجبيل.

- في الخطوة التالية يجب إضافة شرائح برتقال إلى الخليط السابق، وخلطهم جيدا.

- في الخطوة الأخيرة عليك بإضافة أعواد القرفة إلى المشروب السابق، ثم وضعه في الثلاجة قبل تقديمه للحصول على مشروب مثالي بمذاق منعش.

مواصفات الفسيخ غير المضر بمناسبة احتفالات شم النسيم

يشار إلى أن الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، مواصفات الفسيخ الصحي غير المضر، والتي تشمل احتوائه على كمية قليلة من الملح، فضلا عن عدم تركه لمدة تزيد عن 30 يوماً، والتأكد من أنها لم تصبها الأتربة والرصاص والحشرات كالذباب، ويمكن تناول رنجة بملح خفيف أو الأسماك الطازجة الصحية.

وحذر من تناول الفسيخ غير المطابق للمواصفات السابقة، خوفا من تسببه في احتباس الماء داخل الجسم، ما ينتج عنه زيادة الوزن وأمراض القلب، ورفع ضغط الدم، وأضرار في الكلى والكبد، مما يزيد من احتمالات السكتة الدماغية والجلطات وهشاشة العظام ويضاعف الأزمات الربوية.