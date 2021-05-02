9 فوائد مهمة لـ زيت السمك.. إحداها مهم لمرضى الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت لا تتناول الكثير من الأسماك الزيتية، فقد يساعدك تناول مكملات زيت السمك في الحصول على ما يكفي من أحماض أوميجا 3.

ما هو زيت السمك؟

هو الدهون أو الزيت المستخرج من أنسجة السمك، ويأتي من الأسماك الزيتية مثل الرنجة والتونة والأنشوجة والماكريل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول الأسماك مرة أو مرتين أسبوعيًا، وذلك لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية توفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية من عدد من الأمراض، إذا كنت لا تأكل الكمية الموصى بها، يمكن أن تساعدك مكملات زيت السمك، ووفقا لما ذكره موقعا "webteb" و"Healtline".

فوائد زيت السمك:

1- يحتوي على أحماض الدوكوساهيكسانويك و الإيكوسابنتاينويك، وهي بمثابة عناصر غذائية أساسية مهمة في الوقاية من أمراض القلب.

2- يساعد على انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3- تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، نظرا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3.

4- تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك، إلى جانب النظام الغذائي أو التمارين الرياضية، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

5- يعالج عدم انتظام ضربات القلب لدي الأشخاص المعرضون للنوبات القلبية.

6- تساهم مكملات زيت السمك في علاج بعض الاضطرابات العقلية، فهي ضروروية لوظائف المخ.

7- يساعد في الوقاية من أمراض العيون، إذ تعتمد صحة عينك على دهون أوميجا ، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميجا 3، لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العيون.

8- كونه له خصائص مضادة للالتهابات، فيساعد على تقليل الالتهاب المزمن المفاصل الروماتيدي.

9- يدعم صحة بشرتك، خصوصا لكبار السن أو بعض التعرض الكثير للشمس، نظرا لاحتوائه على أوميجا 3.