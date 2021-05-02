هل تشعر بـ"رفة العين"؟.. إليك أسبابها وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

رفة العين أو ارتعاش الجفن هو تشنج متكرر لاإرادي في عضلات الجفن، وعادة ما يحدث في الجفن العلوي، أو في كل من الجفن العلوي والسفلي، وهذه التشنجات خفيفة للغاية وتشعر وكأنها شد لطيف على الجفن لمدة دقيقة أو دقيقتين.

ووفقا لموقع"healthline" المعني بصحة الإنسان، فقد تحدث تشنجات الجفن أو رفة العين دون أي سبب محدد، نظرًا لأنها نادرًا ما تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، وقد تشمل أسبابها:

- تهيج العين.

-إجهاد الجفن.

- قلة النوم.

- الشعور بمجهود بدني والتعب.

- الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

- الضغط العصبى.

- تناول الكحول أو الكافيين.

وهناك عدة عناصر تجعل رفة العين ذات خطورة ومنها:

- الإصابة بالتهاب الجفن.

- التهاب الملتحمة أو الخنصر.

- عيون جافة.

- المهيجات البيئية، مثل الرياح أو الأضواء الساطعة أو الشمس أو تلوث الهواء.

- حساسية الضوء.

- ضغط عصبى.

- الإفراط الكحول أو الكافيين.

- التدخين.

وإذا أصبحت رفة العين مزمنة، فقد يكون لديك ما يُعرف باسم "تشنج الجفن الأساسي الحميد"، وهو الأسم الذي يطلق على الغمز غير القابل للسيطرة عليه.

ومن المحتمل أن تتفاقم الحالة بمرور الوقت، وقد تؤدي في النهاية إلى: رؤية ضبابية، زيادة الحساسية للضوء، فضلا عن الإصابة بتشنجات في الوجه.

ما مضاعفات تشنجات الجفن؟

نظرا لأن رفة العين ناتجة عن اضطرابات في الدماغ والأعصاب، فإنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالمضاعفات التالية:

- شلل الوجه النصفي، وهو حالة تؤدي إلى تدلي جانب واحد من وجهك إلى أسفل.

- خلل التوتر العضلي، الذي يسبب تشنجات عضلية غير متوقعة أو الالتواء في جزء المنطقة المصابة من الجسم.

- خلل توتر عنق الرحم، والذي يتسبب في تشنج الرقبة بشكل عشوائي والتواء الرأس في أوضاع غير مريحة.

- التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي يسبب مشاكل في الإدراك والحركة ، وكذلك التعب.

- مرض باركنسون، الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الأطراف وتيبس العضلات، بالإضافة إلى حدوث مشاكل التوازن وصعوبة التحدث.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نادرًا ما تكون هذه التشنجات خطيرة بما يكفي لتتطلب علاجًا طبيًا طارئًا، ومع ذلك، قد تكون رفة العين المزمنة من أعراض اضطراب الدماغ أو الجهاز العصبي الأكثر خطورة.

وقد تحتاج إلى زيارة طبيبك إذا كنت تعاني من تقلصات مزمنة في الجفنK بالإضافة إلى أي من الأعراض التالية:

- عين حمراء أو منتفخة أو بها إفرازات غير عادية.

- الجفن العلوي يتدلى.

- إغلاق جفنك تمامًا في كل مرة يرتعش فيها جفونك.

- استمرار الوخز لعدة أسابيع.

- يبدأ الوخز في التأثير على أجزاء أخرى من وجهك.

طرق العلاج:

تزول معظم تشنجات الجفن دون علاج في غضون أيام أو أسابيع قليلة، وفي حالة إذا لم تختفي، يمكنك اتباع النصائح التالية:

- الحرص على تناول كمية أقل من الكافيين.

- يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم, وخفض مستوى التوتر لديك.

- من الضروري الحفاظ على العين، وذلك بعدم استخدام قطرات العين التي تُصرف دون وصفة طبية.

- يجب عليك وضع قطعة من القطن دافئة على عينيك عندما يبدأ التشنج.

- يمكنك استخدام حقن توكسين البوتولينوم "البوتوكس" أحيانًا لعلاج تشنج الجفن الأساسي الحميد، حيث قد يخفف البوتوكس التشنجات الشديدة لبضعة أشهر.

- وفي بعض الحالات الأكثر خطورة، يمكن إجراء عملية جراحية لإزالة بعض العضلات والأعصاب في الجفون، لمعالجة الحالات التي تعاني من تشنج الجفن الأساسي الحميد.

- إذا لاحظت أن لديك المزيد من التشنجات عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فحاول الذهاب إلى الفراش قبل 30 دقيقة إلى ساعة للمساعدة في تخفيف الضغط على جفونك وتقليل التقلصات.