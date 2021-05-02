طريقة عمل العجة خطوة بخطوة في المنزل على مائدة السحور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العجة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة في مصر، والتي يمكن إعدادها على مائدة السحور للأسرة خلال شهر رمضان، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل.

وفيما يلي طريقة عمل العجة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وذلك من خلال برنامجها «على قد الأيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير العجة

بيض.

بصلة.

ملح.

نصف كوب من الدقيق.

طماطم.

بقدونس.

كزبرة.

فلفل أسود.

فلفل حار.

زيت.

طريقة عمل العجة

- في الخطوة الأولى يجري وضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم إضافة بصل مُقطع حتى تأخذ اللون الذهبى، ثم ابعديها عن النار.

- في الخطوة التالية، يتم إحضار وعاء عميق لخلط كلا من البيض والخضروات والملح والفلفل الأسود جيدا.

- في الخطوة الثالثة يتم إضافة الدقيق مع خليط البيض على مرتين، مع الاستمرار في التقليب.

- بعد الانتهاء مما سبق، يتم إحضار صينية مع دهنها بالزيت.

- في النهاية يتم وضع البصل المحمر وخليط البيض، وإدخال الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج فى وقت يقترب من الـ 20 دقيق، ثم تقدم العجة ساخنة.