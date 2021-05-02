حدث في مسلسل «ضد الكسر».. مبررات الخيانة عند الرجال: مش مهتمة بنفسك ولا بيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشادة كلامية إثر دخول في مناقشة حادة جمعت بين «سلمي»، التي تقوم بدورها الفنانة نيللي كريم، ووالدتها، خلال أحداث مسلسل «ضد الكسر»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، والتي شهدت مشاعر المرأة المقهورة التي تعرضت للخيانة الزوجية، بعدما اكتشفت علاقة زوجها بأخرى.

اكتشفت «سلمى»، نيللي كريم، خيانة زوجها«كريم»، محمد فراج، وبعد مواجهة بينهم أصرت على الطلاق وإنهاء تلك الزيجة.

خلال المشادة الكلامية التي وقعت بينها وبين والدتها، كشفت لها عن سبب انفصالها، إذ قالت: «أنا مش قادرة أسمع مشاكل، أنا اللي فيا مكفيني وشايلة الهم لوحدي، كل واحد بيشيل شيلته».

وتابعت خلال المشهد بإلقاء اللوم على والدتها، قائلةً: «مش واخدة بالك عمركوا ما سألتوا أنا عايشة إزاي.. مبسوطة ولا مضايقة، لو كنت بنتك فعلا كنتي سألتي، أصل سلمى قوية وسعيدة وجامدة عاملة زي الحجر مبتحسش، أنا اطلقت وانتوا مش دريانين بحاجة».

مبررات الخيانة من وجهه نظر سلمى: مش مهتمة بنفسي

وبررت «سلمى» خيانة زوجها لها أمام والدتها، قائلةً: «كريم خاني ولما واجهته، قالي أصلك مش مهتمة بيا، عنده حق.. أنا مش مهتمة بنفسي ومهتمة بيكوا كلكوا، مبسوطين ومش ناقصكوا حاجة».

مشهد حقيقي بنفس الوجع

حال «سلمى» مثل كثير من السيدات اللاتي يكتشفن خيانة الأزواج، ويبررون الخيانة نتيجة لانشغال الزوجة وصرفها عن الاهتمام به وبمتطلباته، وتعاطف معها السيدات، إذ علقن على المشهد: «دي ضريبة اللي بيحمل نفسه أكثر من حملها وبيداري أوجاعه ومشاكله وبيشيل همه وحمله لوحده، حياتي في مشهد، كل الرجالة بتبرر الخيانة بالاهمال، زوجي لما طلقني قالي نفس الجملة، عيشنا نفس المشهد ونفس الوجع».

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

يذاع مسلسل ضد الكسر في تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك في الرابعة عصرا.