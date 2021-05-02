طليقة كهربا تنشر رسالة رومانسية غامضة بعد تعرضه لوعكة صحية «شكلها ارتبطت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية سارة خليفة، طليقة مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، محمود كهربا، متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عبارة رومانسية غامضة، أثارت التخمينات لدى متابعيها حول ما إذا كانت تعيش قصة حب في الوقت الحالي.

العبارة الغامضة

ونشرت «سارة»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «إستوري»، عبارة مضمونها: «مو مهم مين اللي زعلك المهم مين رجعلك ضحكتك»، ثم علقت عليها بكلمة: «حقيقي» مع وضع رموزا تعبيرية على هيئة قلوب، ليبدأ متابعوها في التخمين أنها ارتبطت بشخصٍ آخر تلك الفترة.

مرض محمود كهربا

ويشار إلى أن محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية، مساء أمس، بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى ليخرج بعدها بـ3 ساعات فقط، لكنه واصل شكواه من بعض الإرهاق والصداع.

وتهدد الأزمة الصحية التي تعرض لها اللاعب، بغيابه عن مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء غدًا الاثنين على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طليقة كهربا بصحبة هيفاء وهبي على المسرح

وفي أول أيام أبريل الماضي، شاركت سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» عدة مقاطع مصورة، كانت جمعتها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وخلال مقاطع الفيديو، ظهرت «خليفة» وهي تشارك الفنانة اللبنانية بالرقص والغناء، على المسرح، حيث تألقت بفستان أصفر «تايبست» وشعر طويل أصفر منسدل، في حين ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بفستان أحمر لامع، تميز بفتحة هوليوود الواسعة.

كما شاركت أيضا سارة خليفة، الفنانة هيفاء بأغنيتها «ست البنات» مُعلقة: «ست البنات الجميلة القمر هيفاء وهبي وبهديها لنفسي أكيد».

معلومات عن سارة خليفة

- عملت في مجال الإعلام، عام 2012، إذ قدمت برنامج «شباب ستار» الذي قدم المواهب والمواضيع الشبابية، ثم انضمت لقناة المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

- عملت في مجال الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل «ست كوم»، حمل اسم «التكية»، كما ظهرت متألقة خلال تقديم مهرجان القنوات الفضائية في عام 2018، وأجرت العديد من اللقاءات خلاله.

- قدمت مهرجان القنوات الفضائية لهذا العام.