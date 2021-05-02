«مالك بيها يا نجم».. مشادة بين شابين على صور جنا عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالات جريئة مختلفة رفقة أصدقائها.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما تفاعل مئات المتابعين مع الصور، حيث وقعت خلال أحد التعليقات مشاجرة بين شابين من متابعي ابنة عمرو دياب، بسبب تعليق الأول «قلبي»، ليرد عليه الآخر موجها تساؤلا: «مالك بيها يا نجم؟»، فيما لم تهتم «جنا» بالأمر.

جنا عمرو دياب تحتفل بالفلانتين مع صديقها

وخلال فبراير الماضي، نشرت ابنة عمرو دياب، عدد من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بصديقها، احتفالا بالفلانتين.

وظهرت «جنا» خلال إحدى الصور، وهي محتضنة صديقها الذي يدعى «جوش ميلر»، وأرفقت تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «بحبك يا جوش، أنت بارع في التصوير».

انتقادات من متابعين جنا دياب

ولاقت الصور والفيديوهات تفاعل الكثير من متابعي ابنة الفنانة عمرو دياب، حيث وجّه بعض الأشخاص الانتقادات لها، فجاء من بين التعليقات: «أبوكي فين؟»، حيث إنها لم تكن الواقعة الأولى لها، حيث اعتادت ابنة الهضبة على إثارة الجدل حولها، وذلك عقب ظهورها في أكتوبر الماضي، مع شاب في عدد من الصور وهي تحتضنه أيضًا، خلال حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

انتقادات عديدة وُجهت لـ«جنا»، من متابعيها، فجاء من بين التعليقات: «ده خطيبك ده ولا إيه؟»، «أومال بابا فين؟».

فيما علقت كنزي الشقيقة الكبرى لها، بوضع عدد من القلوب.

إطلالة مثيرة للجدل

كما ظهرت خلال الشهر ذاته من العام الماضي في صور جريئة، أحدثت بها جدلا كبيرًا، والتي ظهرت خلالها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، متألقة بملابس مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا.