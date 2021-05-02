فتيات يروون أغرب المواقف في أول لقاء مع شباب: سألني على حساب الضرايب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تريند كوميدي منتشر على مجموعات السيدات، يروون فيه «غرب موقف واجههن في أول مقابلة مع الشباب، حيث تبدأ العلاقات عادة بما يعرف أجنبيا بـ«date»، وهو اول مقابلة يتقف فيها الطرفان على التلاقي، قبل الدخول في علاقة عاطفية قد تستمر أو تفشل، وعادة ما يحدث الـ«date»، في مكان عام قبل الخطوبة أو بداية العلاقة العاطفية، ويحاول فيه الطرفان أن يكونان صورة مبدأية عن بعضهما البعض والعلاقة الوشكية، ويكون غالبا الأكل بـ«الشوكة والسكينة»، كي ينال كلا منهما إعجاب الآخر، ولكن أحيانا ما تحدث مواقف كوميدية خاصة من قبل الشباب، وهو التريند الجاري، «احكيلنا موقف كوميدية في أول date»، وكانت إجابات الفتيات كالتالي.

أغرب المواقف في أول مقابلة مع الشباب

روت الفتيات أغرب تلك المواقف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر مجموعات الفتيات، وكان المواقف كوميدية وغريبة.

وقالت إحدى الفتيات إن الشاب الذي خرجت معه، سألها أمام الجارسون ما إذا كانت تعرف كيفية حساب الضرائب التي تضاف على فاتورة الحساب أم لا، وهو ما عرضها للإحراج، «بجد كان نفسي يستنى شوية لحد ما الجارسون يمشي، شكلنا ايه دلوقتي، وبعدين دي كانت أول خروجة المفروض يحاسب فيها على الأقل إحنا مكناش متقابلين صحاب».

فتاة أخرى روت موقف كوميدي متعلق بالمقابلة الأولى، «أنا كمان حصلي موقف شبه ده كنت مخطوبة لولد وراح اشترالي بلوزة ودفع تمنها قدام مامته، وتاني يوم بسأله عزومة مراكبية هي بكام، راح قالي سعرها وأخده مني فعلا وكان من أغرب المواقف اللي مرت عليا».

حكت فتاة ما حدث لصديقتها في أول مقابلة لها، «أول مرة ينزلوا فيها قالها بصي يابنت الناس أنا هدفع الموصلات رايح وأنتي جاي، المهم هي قالت إنه بيهزر لأن مفيش صراحة كده، المهم جيه تاني يوم كانوا جايين الجامعة فـ قعد قدام في الميكروباص وهي ورا، فالراجل بيقول الأجرة ياجماعة فـهو قالها نجمة فهي عملت نفسها مش سامعة فعلى صوته فالست قالتلها تقريبا ده بيكلمك قلتله أيوه قالها ادفعي أنا دفعت الصبح واحنا جايين هي عيطت من الكسفة».