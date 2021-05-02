هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأخضر يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفلفل الأخضر من الخضروات التي لها مذاق جيد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدد كبير من الفوائد نذكرها لكم حال تناوله يوميا، وفق ما أورد موقع "stylecraze".

1- محتوى المغذيات النباتية في الفلفل الأخضر فعال جدا في علاج الطفح الجلدي والعيوب وحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.

2-الخصائص المضادة للالتهابات للفلفل الأخضر تساعد في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الحادة، مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

3-يمكن أن يستفيد مرضى الربو بشكل كبير من الفلفل الأخضر، لأنه مليء بالمغذيات النباتية، وهي مجموعة خاصة من المركبات النباتية التي لها القدرة على استرخاء ممر التنفس، ومن المعروف أيضًا أن المغذيات النباتية تعزز الصحة العامة الأفضل للبشر.

4- يمكن للفلفل الحار الأخضر أن يحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، والسبب وراء ذلك هو وجود كميات كبيرة من فيتامين سي.

5- الاستهلاك المنتظم للفلفل الأخضر مفيد جدا في مكافحة جميع علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة بشرتنا إلى الأبد.

6- عندما يتعلق الأمر بالعناية بالقولون، لا يوجد شيء أفضل من الألياف الغذائية والفلفل الأخضر مليء بهذه الألياف، لذا إذا قمت بتناول الفلفل الأخضر، يمكنك بسهولة حماية القولون من الآثار الضارة للميكروبات وكذلك العناصر السامة.

7- يلعب الفلفل الحار أيضًا دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وتعتبر مضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، ب 9 ، ج) من العوامل الرئيسية المسؤولة عن ذلك.

8- يحتوي الفلفل الأخضر على كمية عالية من فيتامين ب 6، وهو أحد العناصر الغذائية الأكثر حيوية لجسمنا، ويساعد أيضا في تحسين مناعتنا إلى الحفاظ على نظامنا العصبي، ويمكنه تنظيم عدد من وظائف الجسم بشكل فعال.

9- نظرا لأنه يحتوي على الكالسيوم، يمكن للفلفل الأخضر أن يحافظ على عظامنا وأسناننا قوية وصحية، ويمكن أن يساعد حتى في الحفاظ على صحة الفم لدينا بشكل كبير.