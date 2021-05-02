كيفية معرفة الفسيخ الفاسد من السليم.. «علشان متتسمموش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الفسيخ، من أكثر الأكلات الشهيرة التي يقدم المصريون على تناولها خلال شم النسيم من كل عام، وهو أحد الأكلات المصرية الموسمية، التي تتكون من سمك مخمر أو مجفف مملح يعد من سمك البوري.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الفسيخ من حيث كونه فاسد أم سليم، وأسباب وجود الديدان بداخله، ونصائح عند الشراء.

الفرق بين الفسيخ الفاسد والسليم

توجد نصائح يجب ابتاعها عند شراء الفسيخ، والتي يمكن من خلالها معرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والسليم، حيث يجب شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوقة لها اسمها وتاريخ من الثقة، كما يجب التأكد من تماسك السمكة قبل شرائها، والابتعاد عن السمكة الطرية.

وكان الشيف شربيني كشف عن كيفية التفرقة بين الفسيخ الفاسد والسليم، خلال برنامجه عبر شاشة CBC سفرة، إذ قال: «يجب أن تكون سمكة الفسيخ الطازجة ذات لحم طري، وقوام متماسك، مغلقة تماما دون وجود أي فتحات بها أو تشققات يظهر منها اللحم، ومن علامات الفسيخ الفاسد ستلاحظين أن السمكة متحجرة القوام أو غير صحيحة وكاملة أو منفوخة تظهر بها فتحات يخرج اللحم منها».

وتابع الشيف شربيني أيضًا: «اللون الخارجي للفسيخ الطازج يكون رماديا وهو لون سمكة البوري الأصلية، لا يوجد أي بقع داكنة أو تغير في لون الفسيخ السليم، واللون الداخلي للحم يكون أحمر زهري فقط وليس أي لون آخر، رائحة الفسيخ الطازج السليم تكون مقبولة، أما إذا كانت الرائحة كريهة فهذا يدل على فساده».

أعراض الفسيخ الفاسد

وكان الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، كشف في تصريحات تليفزيونية عن أعراض الفسيخ الفاسد، قائلًا إنه عند الضغط على السمكة السليمة بواسطة الأصابع، تكون متماسكة وذات جلد مشدود وتعود إلى شكلها الطبيعي بمجرد رفع الإصبع من عليها، ولا يحدث بها أي فتحات، لا بد أن تكون سمكة الفسيخ محتفظة بالقشر الخارجي الخاص بها، فإذا كان القشر متلاشيا فهي فاسدة.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية أنه يجب أن يكون لو السمكة فضي صريح، أما إذا كان لونها يميل للصفار فهي غير صالحة، فالفسيخ الصالح للاستخدام يكون لحمه باللون الوردي، وإذا كان لحمه يميل للصفار فهو فاسد ولا يصلح للتناول.

سبب مرارة الفسيخ

وترجع أسباب مرارة الفسيخ إلى تخزينه بطريقة خاطئة قد تؤدى الى مرارته، وتسبب فساده وعفونته.

نصائح لشراء الفسيخ

طريقة اختيار الفسيخ الجيد

- يجب اختيار السمكة المتماسكة وليست الطرية.

- يجب أنت تكون السمكة كاملة القشور صعب تقشيرها.

- يجب أن تكون ملساء.

- أن تكون رائحته مميزة وليست منفرة.

أسباب وجود دود في الفسيخ

يدل وجود الديدان داخل الفسيخ على أنه غير صالح للأكل، وأنه ليس مملح ولكن به عفونة، بسبب أن الفسيخ من الممكن أن يكون لم يأخذ وقتا كافيا للتمليح.