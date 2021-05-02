طريقة عمل الملوخية في 4 خطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - تبحث كثير من ربات البيوت على طريقة عمل الملوخية باعتبارها وجبة رئيسية على السفرة المصرية خلال الشهير الفضيل، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها من خلال الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها على قد الإيد، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الملوخية

ملوخية

شوربة

نصف مكعب مرقة

ثوم

كزبرة جافة ناعمة

سمنه

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الملوخية

تغلى الشوربة على النار وتضاف الملوخية وتقلب حتى الحصول على القوام المناسب.

يشوح الثوم في السمنة على النار ثم تضاف الكزبرة الجافة عندما يصفر لون الثوم.

يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ويضاف نصف مكعب المرقة إلى الملوخية.

يضاف خليط الثوم على الملوخية وتغرف وتقدم.

طريقة عمل الملوخية الناشفة

ملوخية ناشفة

ثوم مفروم

مكعب مرقة دجاج

سمنة

كزبرة جافة ناعمة

طريقة تحضير الملوخية الناشفة

يشوح الثوم المفروم في السمنة على النار.

تضاف الكزبرة الجافة الناعمة ويقلب كل الخليط.

يضاف الماء والمرقة.

تقلب الملوخية الناشفة مع القليل من الماء.

يضاف خليط الملوخية لخليط الثوم..

تقلب على النار حتى الغليان

تغرف وتقدم.

طريقة عمل ملوخية بالزنجبيل

ملوخية مجمدة

مرق دجاج

زنجبيل فريش مبشور

فلفل حار

كسبرة ناشفة

زيت ثوم مفروم

ملح

رشة سكر

طريقة تحضير ملوخية بالزنجبيل

ترفع الملوخية على النار ثم يضاف الثوم والزنجبيل والفلفل الحار.

تضاف رشة السكر والملح و يضاف المرق.

في طاسة أخرى، يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الكسبرة والملح.

تسكب طشة الثوم والكسبرة على الملوخية ثم تقدم بالهنا.

طريقة عمل فتة الملوخية

مقادير عمل فتة الملوخية

ملوخية مخروطة

2 دجاج بلدي مسلوقين

كسبرة ناشفة

ثوم مفروم

صلصة طماطم

مرقة الدجاج

زبادي

زبدة

أرز

خبز بلدي محمر

بصل مفروم

عصير ليمون

طماطم مفروم

خل عنب

طريقة تحضير فتة الملوخية

شوحي الثوم في زبدة وزيت ثم ضيفي الكزبرة لتحصلي على الطشة.

حمري الدجاج في زيت وزبدة بعد دهنها بالصلصة في وعاء جديد شوحي الثوم والطماطم والبصل.

ضيفي الصلصة وخل العنب والليمون لتحصلي على صوص الطماطم.

اخلطي الزبادي مع الثوم وعصير الليمون والملح والفلفل لتحصلي على صوص الزبادي في وعاء جديد.

سخني المرقة في وعاء جديد ثم ضيفي لها الملوخية في وعاء التقديم ضعي الخبز.

ضيفي قليل من صوص الطماطم ثم الملوخية وضيفي فوقه الأرز

ضيفي صوص الزبادي وفوقه الدجاج وضيفي فوقه صوص طماطم مرة أخرى.