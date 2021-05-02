رانيا يحيى تتحدث عن الخذلان في حياتها: «كانت صاحبتي المقربة وبعيطلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف الخذلان تعتبر من أكثر الأمور المؤلمة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص في حياته، خاصة من المقربين له، كالحبيب والأهل والأصدقاء، إذ تجعله يدخل في دوامة جلد الذات، وتساؤلات بين الحين والآخر، فقط الذكريات من تشفع للشخص الذي بادر بالخذلان.

الفنانة والبلوجر رانيا يحيى، واحدة ممن تعرضن للخذلان في حياتها الشخصية، والتي روت كواليسها خلال استضافتها في أحد البرامج.

تحدثت رانيا يحيى عن موقف تعرضت له من قبل إحدى صديقاتها المقربات، قائلة: «كانت صاحبتي المقربة اللي بتصل بيها أعيطلها وأحكيلها كل تفاصيل حياتي، كانت عايشة معايا فترة صعبة جدًا وشايفة اللي بيحصلي».

وتابعت رانيا يحيي: «الأسك بتاع الإنستجرام لسه جديد، والناس كانت مفكراه صراحة ومش فاهمينه، مبيظهرش مين اللي باعت الرسائل، وصديقتي دخلت بعتتلي كلام كتير، يارب يحصلك ويحصلك وأشوفك والعة، وطلعت كمية حقد مش طبيعية، ويارب أشوفك والعة، وأنا شايفة الكلام ومش مصدقة، عملت سكرين شوت وقولتلها مساء الخير».

شاركت الفنانة مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلةً: «الموقف ده حدث بالفعل، كلموني عن خذلان الصحاب، يالا تعالوا اضحكوا معايا على خيبتي».

تعليقات الرواد على موقف رانيا يحيى

لقي مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة رانيا يحيى، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ورقة وقلم واكتبي ورايا، والله بيكون في حاجات صغيرة أوي بنتغاضى عنها من حبنا في اللي قدامنا وبعد كدة بنكتشف أن الحاجات الصغيرة اللي سكتنا عنها اتحولت لسواد غير مبرر وقتها بناخد قرار بقى بالبعد وقفل الصفحة، صحيتي فينا الوجع، كإنك بتحكي عني وعن قصتي، كمية حقد وغل مش طبيعي».