غنى لمنة عرفة وزوجته فلسطينية.. لقطات في حياة ضحية «رامز عقله طار» اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقع الفنان حمادة هلال، الضحية الـ20، في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار، والذي يعرض يوميًا على شاشة قناة mbc مصر عقب أذان المغرب.

ويتم دعوة الضيف لافتتاح ملاهي جديدة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهناك يستقبله الفنان حسن عسيري، والذي يصطحبه بجولة داخل الملاهي ومشاركته بعض الألعاب، منها الرماية بالأسلحة، وهنا يظهر رامز دون أن يراه الضيف ويقوم بـ«التنشين» على جسد ضيفه.

ويُقدم «هُن» لقطات من حياة الفنان حمادة هلال، خلال السطور التالية.

زواجه من فلسطينية

تزوج الفنان حمادة هلال، عام 2009، من الفلسطينية أسماء سميح، وخلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث عن بداية علاقته بزوجته، إذ قال «أعرف أسما وهي عندها 13 سنة وفضلت ادعى تكون من نصيبي، ولما وصلت للجامعة قولت لمامتها عايز أتجوزها، كنت بخاف أمسك إيديها يمكن ميحصلش نصيب».

وتابع الفنان خلال أحداث الحلقة، بالحديث عن زوجته، قائلًا:«أول مرة مسكت ايديها بعد كتب كتابنا، بعد خطوبة 6 سنين، وقولتلها بحبك، كانت دايما تشتكيني لوالدها وتقولها عمره ما قالي إنه بيحبني، ولما اعترفتلها قالتلي ربنا يعيني عليك، كان كل تفكيري في الخطوبة أن الفترة دي تمر على خير».

والدته حمادة هلال

علاقة كبيرة قائمة على الود والمحبة، كانت تجمعت بين الفنان حمادة هلال ووالدته قبل أن ترحل، إذ طالما تحدث عنها خلال اللقاءات التي ظهر بها في البرامج التلفزيونية، مثل برنامج الإعلامي عمرو الليثي، وتحدث وقتها عن أصعب المواقف التي تعرض لها، وهو مرض والدته، الذي استوجب تركيب ثلاث دعامات للقلب في ذلك الوقت.

اعتذر عن جائزة من أجلها

كما اعتذر حمادة هلال عن استلام جائزة أفضل موهبة بسبب رعايته لها، وذلك بعد تصويت الجمهور في حفل «الميما»، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة في وقت سابق.

غنى لمنة عرفة

وكان الفنان حمادة هلال، غنى للفنانة منة عرفة، أغنية بعنوان يا جمالها، قبل أشهر وتصدرت تريندات موقع يوتيوب الشهير، حيث سجل الكليب ظهور منة عرفة مع حمادة هلال بعد 13 عاما من الكليب الأول.