أسماء أبو اليزيد تأسر القلوب في الفرح والحزن: ممثلة فوق العادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها كان لها تأثير سحري خلال تمثيلها مشهد الزفاف المبهج المبكي الذي كان ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2»، أمس السبت، حيث عرضت الحلقة الـ18 مشهد زفاف عالية ويوسف الرفاعي، وسط أجواء عائلية سعيدة مع الأصدقاء، وفي نهاية المشهد، كانت موسيقى الشجن هي بطلة حفل الزفاف، فبينما الأبطال يمرحون، عاش المشاهد في حزن غريب بسبب الموسيقى، ما جعل كثيرون يتوقعون موت يوسف الرفاعي.

وأسرت أسماء أبو اليزيد كذلك القلوب، بفتسان زفافها البسيط، وقربها في التصرفات والأفعال خلال دور عالية لكثير من الفتيات في نفس جيلها، اللاتي يغرمن بشباب ويحلمن بحفل زفاف، يرقصون فيه كالفراشات.

أسماء أبو اليزيد تخصص خطف قلوب المصريين

تلك ليست المرة الأولى التي تخطف فيها أسماء أبو اليزيد الأنظار إليها، فعلى مدار عرض مسلسل «الاختيار 2»، كان لها نصيب الأسد من بين البطلات، فكان مشهد ترك يوسف الرفاعي لها بسبب موت صديقه تريند وواحد من أبرز المشاهد.

وكذلك مشهد تناولاهما «ساندويتشات الكبدة على العربية»، قريب للغاية من الواقع وما تعيشه الفتيات من قصص حب، وكذلك مشهد رجوعهما بعدما قرر يوسف الرفاعي الابتعاد عنها فجأة.

قبل مسلسل «الاختيار 2»، كان لأسماء أبو اليزيد دور مميز خلال فيلم «الممر»، حيث أحبت أحد أبطال الجيش، وجسدت شخصية «فرحة»، الفتاة السيناوية التي عملت كدليل للجنود المصريين عقب اعتقال القوات الإسرائيلية لشقيقها، وبـ«كُحل العين، استطاعت الفنانة خطف الأنظار إليها، وبأدائها في المشاهد التي ظهرت فيها خلال الفيلم.

وقبل ذلك تألقت أسماء أبو اليزيد بأغنية «أما أنت جريء والله»، على خشبة مسرح «ليالي أوجيني»، بفساتين الستينيات والشابوهات وهي تُطرب مُستمعيها، بأغاني المونولوج، لتكشف عن مواهبها الفنية المتعددة، في التمثيل والغناء، والرقص، فهي شاركت أيضاً في فرقة «بهججة» وقامت بتقديم بعض المونولوجات في عدة حفلات.