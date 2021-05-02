دعاء ليلة القدر للحمل.. استغلي الأيام الوترية

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

دعاء ليلة القدر للحمل، واحد من الأدعية المُجابة بإذن الله التي تتعلق بها السيدات، خلال الأيام الوترية بالعشرة الأخيرة من شهر رمضان، على أمل الإجابة والرزق بالذرية الصالحة.

وإليكِ دعاء ليلة القدر للحمل، للذرية الصالحة.

دعاء ليلة القدر للحمل

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

-لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يارب ارزقني بالذرية الصالحة.

- ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.

- اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة.

- يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

- اللهم إنك قلت «ادعونى أستجب لكم» وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك ألا تحرمني من الذرية الصالحة يارب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.