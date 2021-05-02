طريقة عمل الكحك.. 6 وصفات سهلة لحلوى العيد «ناعم وخشن وبارد ومصري»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كحك العيد من المظاهر الأساسية لعيد الفطر المبارك، ويمكن عمل كل أنواعه في البيت بطريقة سهلة مثل المحلات، ويستعرض التقرير التالي، طريقة عمل كحك العيد في البيت.

طريقة عمل الكحك الناعم على البارد

المقادير

2 كوب ونصف دقيق

كوب وربع سمن «قابله للزيادة ليكون أكثو نعومة»

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة سكر بودر

ملعقة ريحة الكحك

ربع كوب ماء دافي «يضاف بالتدريج حسب ملمس العجينة»

2 ملعقة صغيرة سمسم

طريقة الكحك الناعم على البارد

تقلب المكونات الجافة كلها، الدقيق والملح والسكر والخميرة والسمسم، جيدًا.

يضاف السمن البارد ويخلط مع المكونات جيدًا حتى يتشرب السمن.

تضاف ريحة الكحك والمياه الدافئة، وتمزج المكونات جيدًا.

يجب الانتباه لعدم العجن بقسوة، فقط أمزجي المكونات جيدًا وقومي بلم العجين على بعضه.

يقسم العجين لكرات متوسطة مع الحشو الذي ترغبين فيه، فيمكن وضع الملبن أو العجوة سادة أو المكسرات، ويمكن أن لا يحشى ويترك سادة.

بعد تشكيل وحشو الكرات، يضغط على الكحك بلطف وتشكل بمنقاش الكحك أو الأشكال المختلفة للعجين.

يرص الكحك فى وعاء مدهون وعليه ورق الزبدة.

يوضع الكحك في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى يحمر الوجه.

يترك حتى يبرد ويزين بالسكر البودر.

طريقة عمل الكحك السادة

المقادير

3 أكواب دقيق

كوب سمن

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب ونصف زبادي

ملعقة صغيرة حبهان

نصف ملعقة صغيرة قرفة

سكر ناعم

طريقة الكحك السادة

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والسمسم والبحهان والقرفة والملح في وعاء كبير.

يضاف الزبادي والسمسم، وتخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى الحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

تترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

تفرد العجينة على سطح أملس مفرود عليه ورق الزبدة، وتقطع العجينة إلى أشكال مختلفة باستخدام قطاعة الكحك.

يرص الكحك فى صينية على أن يتم ترك مسافات بين الواحدة والأخرى.

توضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح اللون ذهبي.

تترك حتى تبرد تماماً وترص فى طبق التقديم، ويرش عليها السكر الناعم.

طريقة عمل الكحك المصري

المقادير

500 جرام زبدة ذائبة

ملعقة كبيرة سمسم غير المحمص

كوب ماء فاتر

رشة ملح

كيلو دقيق أبيض

ملعقة صغيرة ونصف من ريحة الكحك

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافّة

ملعقة صغيرة من السكر

طريقة الكحك المصري

يخلط الدقيق المنخول والملح، في وعاء كبير.

نحفر حفرة في وسط الدقيق، ونضع فيها السمسم.

نضيف إلى الخليط السابق الزبدة بشكل تدريجيّ، ونستمرّ في الخلط باستخدام ملعقة خشبيّة، حتى يتشكل لدينا خليط متجانس.

يترك المزيج جانباً، حتى يبرد.

يوضع في وعاء صغير الخميرة، والسكر، وربع كوب من الماء، ونترك الخليط جانباً، حتى يتخمّر.

يضاف إلى الخليط السابق ريحة الكحك، ومزيج الخميرة، والكمية المتبقية من الماء، ونعجن المكوّنات جيّداً، حتى نحصل على عجينة طرية، ثمّ نغطيها بقطعة من القماش، ونتركها لمدّة ساعة، حتى ترتاح، وتتخمر.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة، ونشكّلها بقوالب الكيك، ونضعها في صينيّة.

نترك العجينة جانباً، حتى ترتاح.

نسخّن الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وندخل فيه الصينية، ونتركها حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبياً.

طريقة عمل الكحك الدايب

المقادير

2 كيلو دقيق.

كيلو سمن.

ربع كوب سمسم.

ربع كوب سكر بودر.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

ذرة ملح.

ماء للعجن.

ريحة الكحك.

طريقة الكحك الدايب

ينخل الدقيق في وعاء عميق للعجن، تضاف عليه الخميرة الفورية والسمسم المحمص، والسكر البودر، وذرة الملح، ويقلب الخليط.

يضاف السمن على الدقيق ونبدأ في فرك الكحك، ويفضل نوع سمن برائحة نفاذة.

يضاف الماء الدافئ تدريجيا ثم تضاف رائحة الكحك، مع العجن بشكل جيد، حتى تصيح العجينة سهلة التشكيل.

تغطى العجينة بكيس بلاستك وتترك ربع ساعة لتتخمر، ولا تترك أكثر من ذلك.

تدهن الصينية بمنديل مبلل بالزيت، أو توضع عليها ورق زبدة.

يشكل العجين إلى كرات صغيرة ثم نصنع فجوة ونضع فيها الحش وثم نضغطها، ننقشها.

تدخل الفرن حتى تنضج.

تزين بالسكر البودر.

طريقة عمل الكحك بالكيلو

المقادير

كيلو دقيق.

50 جرام سكر.

20 جرام ملح.

10 جرام ريحة كحك.

20 جرام بيكينج بودر.

500 جرام سمن بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام لبن.

طريقة الكحك بالكيلو

تخلط المكونات الجافة في وعاء عميق للعجن، الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر ورائحة الكحك ونقلب جيدا.

ثم تضاف المكونات السائلة، حيث يضاف السمن على خليط الدقيق ويفرك الكحك جيدا حتى يتشرب الدقيق السمن ويتجانس الخليط.

يضاف اللبن الدافئ ويعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس ومتماسك.

يترك العجين مغطى بشاشة أو فوطة ليتخمر لمدة 20 دقيقة.

تشكل العجينة على هيئة كرات حتي نحصل على شكل الكحك المميز ومن ثم نزينها بمناقيش الكحك ونرصها فى الصاج.

يترك الكحك بعد تشكيله لمدة نصف ساعة قبل الخبز ليرتاح قليلا.

يدخل الكحك فرن ساخن على درجة حرارة 170 إلى 200 درجة لمدة 25 دقيقة أو حتى يحمر قليلا من الأسفل.

يخرج الكحك ويترك ليبرد.

طريقة عمل الكحك الخشن

المقادير

لكل كيلو دقيق نصف كيلو سمن.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

سمسم حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية تضاف للدقيق.

ملعقة كبيرة سكر بودر.

كوب ونصف ماء للكحك الخشن.

طريقة الكحك الخشن

كمية الماء، هي سر الكحك الناعم أو الخشن، فهو المكون الأهم المتحكم في نعومة الكحك، فكلما قل الماء كان الكحك ناعما، وكلما زاد يصبح مقرمشا.

تقلب المكونات الجافة كلها، الدقيق والملح والسكر والخميرة والسمسم، جيدًا.

يضاف السمن البارد ويخلط مع المكونات جيدًا حتى يتشرب السمن.

تضاف ريحة الكحك والمياه، وتمزج المكونات جيدًا.

يقسم العجين لكرات متوسطة.

بعد تشكيل الكرات، يضغط على الكحك بلطف وتشكل بمنقاش الكحك أو الأشكال المختلفة للعجين.

يرص الكحك فى وعاء مدهون وعليه ورق الزبدة.

يوضع الكحك في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى يحمر الوجه.

يترك حتى يبرد ويزين بالسكر البودر.