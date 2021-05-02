كورونا اليوم: تمرين يعزز مستويات الأكسجين.. وتحذير من إصابة الشباب بسكتات دماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تمرين بسيط يعزز مستويات الأكسجين

غالبًا ما يترك الحرمان من الأكسجين المرضى المصابين بفيروس كورونا يجدون صعوبة في التقاط الأنفاس ويعانون من الصعوبات، مع ندرة الموارد والمرضى الذين يواجهون مشاكل في البحث عن آلات دعم الأكسجين، يوصى بالعديد من العلاجات المنزلية والعلاجات لإدارة الحالة في المنزل، من بينها تمرين منزلي بسيط.

يوصى الآن بأداء "تمرين الانبطاح" لمرضى COVID الخاضعين للعزل المنزلي لزيادة مستويات الأكسجين لديهم، حيث يساعد العديد من الأشخاص في التغلب على مشاكل الجهاز التنفسي وتنفسهم بشكل أفضل، وفقا لموقع timesofindia.

كيف يمكن لوزن جسمك أن يزيد من فرص الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد

وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يُعتبرون في المناطق العليا من نطاق مؤشر كتلة الجسم "الصحي" معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد.

ويتراوح مؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و25، ولكن الدراسة الجديدة تظهر أنه لكل نقطة فوق 23، يزداد خطر دخول الشخص إلى المستشفى من "كوفيد" بنسبة 5٪، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 10% من أقرانهم النحفاء، للحاجة إلى علاج العناية المركزة، ولكن الخطر يكون أكثر أهمية لدى البالغين الأصغر سنا، والشخص الذي يتراوح عمره بين 20 و39 عاما معرض لخطر دخول المستشفى بنسبة 9٪ أكثر، من كل نقطة من نقاط مؤشر كتلة الجسم فوق 23، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة : "كوفيد-19" قد يسبب سكتات دماغية بين الشباب والأصحاء وحتى دون أعراض

قال علماء من أكثر من 30 دولة إنهم اكتشفوا نسبة "عالية بشكل غير عادي" من المرضى الشباب الذين نُقلوا إلى المستشفى بسكتة دماغية بعد إصابتهم بـ "كوفيد-19".

وتبين أن واحدا من كل أربعة مرضى أصيب بسكتة دماغية ناتجة عن "كوفيد"، تقل أعمارهم عن 55 عاما، وفقا لدراسة دولية شاملة نُشرت في مجلة Stroke، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا جدا، نظرا لأن ما بين 10٪ و15٪ فقط من مرضى السكتة الدماغية، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الباحثين يقولون إن "كوفيد-19" يمكن أن يتسبب بحدوث سكتة دماغية لدى الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بها عادة، وفقا لروسيا اليوم.

السلالة الهندية تخترق الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة.

وقال هواري في تصريحات لقناة المملكة، إن الإصابات سُجلت لأشخاص لم يسافروا، مضيفا أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة