لمرضى كورونا.. تمرين منزلي بسيط يعزز مستويات الأكسجين بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يعاني مرضي كورونا من صعوبة التنفس ونقص الأكسجين، وفي الحالات الخفيفة يوصى بالعديد من العلاجات المنزلية لإدارة الحالة في المنزل، من بينها تمرين منزلي بسيط.

يوصى الآن بأداء "تمرين الانبطاح" لمرضى COVID الخاضعين للعزل المنزلي لزيادة مستويات الأكسجين لديهم، حيث يساعد العديد من الأشخاص في التغلب على مشاكل الجهاز التنفسي وتنفسهم بشكل أفضل، وفقا لموقع timesofindia.

في الآونة الأخيرة، لم تتمكن امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا من الهند، في التغلب على كوفيد فحسب، بل تمكنت أيضًا من تحسين نسبة الأكسجين لديها من 75 (تعتبر منخفضة للغاية وخطيرة) إلى 94 من خلال نجربة تمرين وضعية الانبطاح.

تعتبر قراءات الأكسجين التي تقل عن 94٪ مثيرة للقلق والمرضى الذين يعانون من عدم استقرار قراءات الأكسجين في الدم، والذين يعانون من عدوى فيروس كورونا قد يحتاجون إلى دعم خارجي بالأكسجين والعلاج لاستعادة القراءات الحيوية، يمكن أن يكون النوم في وضعية الانبطاح طريقة جيدة أيضًا لتحقيق الاستقرار وتحسين قراءات الأكسجين.

يعتبر أيضًا علاجًا ذاتيًا معتمدًا طبيًا لزيادة الأكسجين، يوصي الكثير من الخبراء الآن الأشخاص الخاضعين لرعاية العزل المنزلي لـ كوفيد، لجعل هذا التمرين عادة من أجل إدارة قراءات الأكسجين وتخفيف المشاكل.

يعتبر التنفس الذاتي، أو التنفس النفاقي، وفقًا للخبراء، مفيدًا للغاية لمرضى كوفيد الذين يعانون من صعوبات في التنفس وعدم الراحة وضيق التنفس لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات الأكسجين والتشبع المثالية في الدم وتعزيزها، يمكن إجراؤه 3 مرات في اليوم ويعمل على توفير الراحة الفورية للمرضى الذين يعانون من أي مشكلة تتعلق بالأكسجين، أو الذين يجدون صعوبة في البحث عن إمدادات الأكسجين، إذا استمرت الدراسات والأبحاث، فإن القيام بالتلف الذاتي لأكثر من 30 دقيقة يمكن أن يعزز قراءات الأكسجين من 88 إلى 94 وما فوق.

وفقًا للأطباء، فإن المرضى الذين يعانون من أي نوع من الضائقة التنفسية أو مشاكل في التنفس يجب أن يتحولوا بسرعة وأن يناموا على بطنهم، وليس على ظهورهم، بحيث يستلقي المريض على وجهه.

يقترح البعض أيضًا أن هذا التمرين في المنزل يمكن أن يساعد في تقليل شدة المرض، لأنه يحسن التهوية ووظيفة الرئة، قد يساعد أيضًا في تحسين النتائج لأولئك الذين قد يحتاجون إلى دخول المستشفى والعناية المركزة لاحقًا.

متى يجب أن تفعل هذا التمرين؟

ليس كل المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويخضعون للرعاية المنزلية يحتاجون إلى تمرين الانبطاح، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين قد يواجهون نقصًا في الأكسجين، أو ينتظرون المساعدة الطبية، قد يكون مجرد الاستلقاء على معدتك مهما جدا.

يجب خوض التمرين بشكل خاص عندما تبدأ مستويات الأكسجين في الانخفاض إلى ما دون 94 وتستمر في التقلب خلال اليوم إذا كان من الصعب العثور على الدعم الخارجي.

للنوم في وضعية الانبطاح، يحتاج المرء إلى الكثير من الوسائد والاستمرار في تغيير الأوضاع كل نصف ساعة.

دليل خطوة بخطوة للقيام بهذا التمرين

أول ما تحتاجه للتنفس والنوم هو الوسائد، والتي يجب أن توضع بطريقة مثل هذه - واحدة أسفل العنق، واثنتان أسفل الصدر، ووسادتان موضوعتان أسفل الساقين.

إليك كيفية التخلص من الحرمان المفاجئ من الأكسجين:

- ابدأ بالاستلقاء على بطنك

-النوم على جانبك الأيمن

- الجلوس مع تمديد ساقيك أمامك

- الاستلقاء على الجانب الأيسر

ارجع إلى الاستلقاء على بطنك

تأكد من استمرار تبديل مواضعك، لكن لا تقضي أكثر من 30 دقيقة في وضع واحد، يمكن أيضًا تعديل الوسائد لتناسب الضغط والراحة، وفقًا لاحتياجاتك.

تحذير

يُعد هذا التمرين طريقة جيدة لزيادة مستويات الأكسجين في الأوقات الحرجة عندما لا يكون الحصول على المساعدة الطبية ممكنًا أو إدارة الأعراض في المنزل، ومع ذلك، تذكر، إنها واحدة فقط من الطرق التي تضمن الراحة المؤقتة وليست بديلاً مناسبًا للرعاية في المستشفى أو دعم الأكسجين.

يجب على النساء الحوامل، اللواتي يعانين من السمنة، تجلط الدم، العمود الفقري غير المستقر أو مضاعفات القلب أن يحاولن القيام بهذا التمرين.