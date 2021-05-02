سبعينية حيرت الأطباء: عادت للحياة بعد توقف قلبها 4 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفظتها العناية الإلهية أكثر من مرة، توقع الأطباء وفاتها بعدما أتت لقسم الطوارئ وهي في حالة صعبة، وكأنها تلتقط أنفاسها الأخيرة، إثر معاناة من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسبب في توقف القلب 4 مرات، إلا أن القدر كان له أحكام أخرى، إذ حيرت حالة سيدة سبعينية الأطباء، حتى استطاعت بإرادتها وعزيمتها القوية وتمسكها في الحياة بأن تقاوم آلامها وتتغلب على المرض حتى أصبحت بحالة صحية جيدة.

المسنة دخلت الطوارئ فاقدة للوعي

داخل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله في محافظة «بيشة» بالمملكة العربية السعودية، جاءت سيدة سبعينية وهي فاقدة للوعي، وتم إدخالها لقسم الإنعاش، ومباشرة حالتها من قبل فريق طبي متخصص بإشراف استشاري العناية المركزة، وبوجود مستشارين بالقلب والباطنة والصدر، وفق صحيفة «البيان».

قلبها وقف 4 مرات وحالتها صعبة

أجرى الفريق الطبي إنعاشًا قلبيًا للسيدة المسنة لأربع مرات متتالية، بعد توقف قلبها، وبعد إجراء التحاليل والموجات الصوتية لوحظ وجود جلطة رئوية تسببت في توقفه عدة مرات، حتى حيرت حالتها الكثيرين، وظنوا أنها لن تتحسن حالتها الصحية وستلتقط أنفاسها الأخيرة في أي وقت وبين اللحظة والثانية.

الفريق الطبي ينقذ السيدة السبعينية: قسطرة ومذيبات للجلطة

قرر الفريق الطبي عمل قسطرة وريدية للسيدة السبعينية، فضلًا عن المذيبات للجلطة ونقلت بعدها للعناية المركزة على التنفس الصناعي وخضعت للمتابعة من قبل الاستشاريين.

بعد فترة وجيزة من العلاج ووضعها على الأجهزة الطبية، عادت السيدة السبعينية في التحسن، بشكل ملحوظ وغادرت المستشفى وتتماثل في الشفاء، وسط ذهول من الأطباء والاستشاريين إذ كانت عزيمتها وإرادتها سلاحًا قويًا في الشفاء وتجاوز المحنة الصعبة والآلام التي عانت منها، خاصة بعد توقف قلبها لمدة 4 مرات ووضعها داخل قسم الإنعاش وعلى الأجهزة الطبية.