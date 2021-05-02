تعرف على مرض كهربا الذي قد يمنعه من المشاركة أمام غزل المحلة: قد يؤدي للموت

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لوعكة صحية، مساء أمس السبت، والتي تهدد بغيابه عن مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء غدًا الإثنين على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان تعرض اللاعب لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، نُقل على أثره إلى المستشفى ليخرج بعدها بـ3 ساعات فقط، لكنه واصل شكواه من بعض الإرهاق والصداع.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة والخطيرة، التي لا تميز بين شخص وآخر، بحسب أعمارهم أو غيرها، فيطلق عليه الكثير من الأطباء «القاتل الصامت» لتسببه في الوفاة إذا لم يُعالج من البداية، ويتم متابعته جيدًا، خاصة إنه قد يُسبب احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ويرصد «هن» خلال السطور التالية تفاصيل مرض كهربا لاعب الأهلي.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

كان الدكتور طارق بحيري، استشاري أمراض الباطنة، أكد أن أعراض ارتفاع ضغط الدم، تختلف من شخص لآخر.

وسرد «البحيري» خلال حديثه لـ«هُن»، بعض الأعراض المشتركة بين الكثير، والتي جاءت على النحو التالي:

- الصداع.

- الخمول.

- زغللة العين.

- عدم القدرة على أداء النشاط اليومي.

- ضيق في التنفس.

- زيادة ضربات القلب.

- شعور بنغزات في القفص الصدري.

- رعشة وتنميل في الأطراف.

- جفاف الريق.

- أوجاع خفيفة في الرأس

- دوخة

- نزيف من الأنف بشكلٍ مبالغ فيه.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

لا يوجد سبب جوهري لارتفاع ضغط الدم، فالأمر مختلف باختلاف المريض، ولكن الأبرز هو ضغط الدم المرتفع الأساسي، بسبب فرط ضغط الدم، الذي يتطور تدريجيًا خلال العديد من السنوات.

وهناك بعض الأسباب التي تؤدي للأمر، على النحو التالي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي

المرض الكلوي

أورام الغدة الكظرية

مشاكل الغدة الدرقية

بعض العيوب التي تولد بها في الأوعية الدموية

تناول أدوية معينة مثل حبوب تنظيم النسل وعلاجات نزلات البرد وعقاقير إزالة الاحتقان ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

العقاقير غير المشروعة، مثل الكوكايين.

طرق لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

سرد الدكتور إيهاب نخلة، استشاري القلب والأوعية الدموية، 8 طرق لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، على النحو التالي:

الابتعاد عن مصادر الاجتهاد.

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الحد من استهلاك الكافيين.

تناول طعام صحي.

الإقلاع عن شرب الكحول.

التقليل من استهلاك الصوديوم.

تجنب زيادة الوزن.