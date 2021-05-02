صبا مبارك تفاجئ جمهورها بـ«لوك» بعد التجميل: مبصحاش من النوم كدة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ عدة أيام انتشرت صور جديدة للفنانة صبا مبارك بشكل مختلف كليا عما اعتادت الظهور به، حيث أجرت عدد من عمليات التجميل، بدل ملامح وجهها تماما، ما جعل الجمهور يتسائل من هي الموجودة في الصورة.

لوك جديد لصبا مبارك بعمليات التجميل

ولم تمض أيام معدودة، حتى قررت صبا مبارك أن تشارك جمهورها بعدد من الصور للوك الجديد الخاص بها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ومختلفة.

اعتادت صبا مبارك على نشر صورها دون مكياج تقريبا، فقط تكتفي بوضع أحمر شفاه من لون جرئ فقط، ولكن في الصور الأخير كان شكلها مختلف تماما حيث وضعت مكياج كامل نيود.

وكتبت صبا مبارك في تعليقها على الصورة، «أنا مش بصحي من النوم كدة»، ووضعت صبا مبارك مكياج نيود من أحمر خدود وردي فاتح، وهايلايتر وآيلاينر وينجد، وبدل عملية التجميل التي أجرتها صبا مبارك في الشفاه فيلر.

وميكب صبا مبارك كان بواسطة شريف تانيوس، أما الشعر بأنامل علاء بولاند.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات على الصورة، ومعظم متابعيها فاجأهم التغير الشديد في شكلها، وكان من بين التعليقات، «قمر، أحلى واحدة في الكون»، و«إيه الجمال المفاجئ ده»، و«في حاجة متغيرة فيكي بس مش عارفة ايه هي»، «لما القمر يعمل يعملية تجميل فيبقى قمرين»، و«مالك يا فنانة ومالنا عايزة ايه من الجمال ده بس».

الجدير بالذكر إن الفنانة صبا مبارك خضعت لجلسة تصوير مؤخرا برفقة الفنانة كندة علوش، وأطلق عليهم الجمهور حينها عنوان فوتوسيشن القمرين.

كما ظهرت صبا مبارك، خلال شهر رمضان الجاري 2021، في إعلان لمستشفى الناس، ويبدو شكلها فيه طبيعيا دون عمليات تجميل.