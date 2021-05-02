7 علامات تشير إلى وجود مشاكل في الأمعاء.. "تحتاج إلى اهتمامك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اعتاد الأجداد على القول بأن الداء والدواء كله كامن في عادات الأكل وأنواع الطعام، وأن صحة الأمعاء من صحة الجسم.

وقد ثبت في السنوات الأخيرة، أن الجهاز الهضمي يرتبط بكل ما يدخل الجسم، وصحته تعتمد عليه، كما أنه يلعب دوراً رئيسياً في مساعدة جسمك على التغلب على جميع المشاكل الصحية التي يتعرض لها.

لذا هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشاكل في الأمعاء، وأنها تحتاج لمزيد من الاهتمام خلال شهر رمضان، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- زيادة في تساقط الشعر

على الرغم من أن تساقط الشعر اليومي أمر طبيعي، إلا أن تساقط كميات كبيرة جداً منه وظهور بقع صلعاء يستدعي القلق، وغالباً ما يرتبط ذلك بالإجهاد؛ لكن الخبراء وجدوا أن الأمعاء أيضاً قد تكون مسؤولة عن تساقط الشعر، نظرا لأن الأمعاء هي المسؤولة عن إنتاج فيتامين ب7 أو البيوتين، وهذا الفيتامين يمنع تساقط الشعر والأمراض الجلدية.

- تذبذب في وزن الجسم

إذا كنت من الذين يعانون من زيادة الوزن وقاموا بتجربة العديد من الأنظمة الغذائية وبرامج اللياقة البدنية دون أي نتائج، فربما تحتاج إلى إعادة فحص جسمك، حيث من أسباب زيادة الوزن ونقصانه التي لا يتحدث عنه الكثيرين هو صحة الأمعاء، بأنها لا تعمل كما يجب، وبالتالي لا تتمكن من امتصاص العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ما قد يؤدي إلى نقص في المغذيات، وخلل في تنظيم السكر في الدم، وهذا الخلل في الأمعاء قد يسبب نقصان الوزن كما يسبب زيادته.

- حساسية جديدة لبعض الأطعمة

الجهاز الهضمي مسؤول عن تفكيك الطعام وإزالة السموم من الأطعمة التي نتناولها، وعندما تمرض الأمعاء، لا يستطيع الجسم التخلص من السموم كما ينبغي له، مما ينعكس علينا بأعراض حساسية لبعض الأطعمة، و تشمل أعراض مثل غثيان، وآلام في البطن، وغازات في المعدة، بالإضافة إلى الإسهال وغيرها من الأعراض.

- رغبة شديدة ومتواصلة لتناول الطعام

ربما تشعر بالرغية الشديدة تجاه تناول بعض الأطعمة، نظرا لأن الأمعاء لن تكون قادرة على معالجة الطعام الذي نتناوله، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن العام، وبالتالي يسبب الرغبة الشديدة في تناول مجموعة من الأطعمة السكرية والدهنية، والتي تضرّ بدورها بصحة الأمعاء.

- عدم القدرة على النوم

يساعد هرمون يسمى السيروتونين، ويعرف أيضاً باسم "هرمون السعادة"، على الشعور بنوم أفضل، وهو مادة كيميائية تساعد الجسم على ضبط المزاج ونمط النوم، ووجود خلل في الأمعاء قد يسهم في الشعور بالأرق واضطرابات النوم، وقد يتأثر جهازك المناعي فتصبح أكثر عرضة للمرض.

- تكرار الذهاب للحمام

القناة الهضمية ليست قادرة على معالجة الطعام بشكل صحيح قد يصاحبها تكرار الذهاب إلى الحمام بسبب آلام المعدة، فضلا عن الإصابة بالإسهال، والشعور بالانتفاخ، والغازات، وحرقة المعدة، ما قد يدل على حاجة الأمعاء إلى التطهير.