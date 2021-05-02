حيلة سحرية للسمبوسك «عشان متفتحش في الزيت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت عن الطريقة الأفضل للف السمبوسك، كي لا تفتح أثناء قليها في الزيت، وتستخدم بعض السيدات النشا والماء للصق أطرافها الأخيرة في بعضها حتى لا تفتح خلال القلي، ولكن هناك طريقة أخرى أكثر سهولة.

ويتم لف السمبوسك كالعادة، ثم في النهاية فتح جيب بها من خلال الطبقات، ووضع آخر طرف للمسبوسك داخله، وبالتالي لا يفتح في الزيت، وذلك مثل الصورة التالية.

طريقة عمل السمبوسك

يقدم لك موقع «هن» طريقة سهلة لعمل السمبسوسك.

المقادير

لفة سمبوسك جاهزة.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

¼ كوب بقدونس أخضر مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة طهي السمبوسك

يسخن الزيت في مقلاة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات، ويقلب حتى يُصبح لون اللحم بنيًا.

يغطى القدر، ويترك اللحم على نار هادئة حتى ينضج مع التقليب من فترة لأخرى.

يترك اللحم ليبرد ثم يضاف البقدونس يقلب جيدًا.

تفرد ورقة السمبوسك، ثم يوضع الحشو في طرف الورقة، وتلف بالطريقة المعتادة على شكل مثلث.

يقلى السمبوسك في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.