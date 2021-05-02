زينب غريب عرض مستمر في إثارة الجدل.. ومتابعون: «عيب الكلام ده»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت الفنانة زينب غريب، لسيل من الانتقادات عقب صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها بملابس ملفتة للنظر.

ولقيت الصورة التي شاركتها زينب غريب استحسان المتابعين كما واجهت انتقادات أيضا، وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «إحنا في أيام مفترجة، عيب يا زينب الكلام ده، ربنا يهديكي، اقرأي قرآن وصلي وصومي أحسن من الكلام ده، انتي جميلة أوي، ربنا يرزقك الطاعة».

زينب غريب تثير الجدل برقصة

لم تكن تلك المرة التي تثير بها الفنانة الجدل في شهر رمضان الكريم، بسبب إطلالاتها، ومنذ ظهورها على الساحة الفنية وهي أصبحت حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلالاتها الجريئة تارة، وجلسات التصوير التي تخضع لها تارة أخرى، وسبق أن أثارت الجدل قبل أيام، بعد مشاركة مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت من خلاله وهي تؤدي رقص استعراضي، في وضح النهار بوسط البلد.

وظهرت «غريب» خلال الفيديو التي نشرته مؤخرًا، ترتدي فستان أسود قصير، لتقوم بخلع حذائها وترقص حافية القدمين أمام تمثال مصطفى كامل، مع الشعر الكيرلي المعهود.

ووفقًا لما أظهره الفيديو، فإن المكان خالي تمامًا من المارة، ما يظهر إنه تم تصويره في ساعات مبكرة من الصباح.

عصابة مسلسل «بـ100 وش»

وكانت شاركت زينب غريب في مسلسل «بـ100 وش»، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020.

وعاد نجوم وأبطال العمل من جديد بالتجمع مع بعضهم البعض، إذ شارك الفنان مصطفى درويش متابعيه مجموعة صور ومقاطع فيديو لتجمع فريق عمل المسلسل على مائدة الإفطار وذلك عبر حسابه في «فيسبوك»، قبل أيام.

وأرفق تعليقًا قال خلاله: «100 وش متجمعين وحشتوني يا عصابتي»، وظهر في الصور أبطال المسلسل آسر ياسين، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، دنيا إبراهيم، حسن أبو الروس، زينب غريب، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وجميعهم في حالة من الفرح والسعادة لهذا التجمع.