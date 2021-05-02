أستاذة نساء وتوليد تفجر مفاجأة: كورونا يؤثر على نسب الحمل والإجهاض

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ أمراض النساء والتوليد، عن تأثير غير متوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت «إدريس»، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن كورونا ساهم في تنظيم الأسرة المصرية، لكن ليس في كل المستويات: «ساهمت في تنظيم الأسرة لكن مش في كل الشعب، لكن في المجموعة اللي خايفة تحمل عشان ممكن كورونا تأثر على الجنين»، مضيفة أن وزارة الصحة أصدرت بيانا تنصح فيه السيدات بتأجيل الحمل خلال الفترة الحالية حتى لا يحدث تأثير على الجنين أو صحة الحامل نفسها.

وأوضحت «إدريس»، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري لم يفرق معه مسألة كورونا، لافتة أن إحصائية عام 2020 تشير لوجود 2.3 مليون مولود خلال العام، مشيرة إلى أن معدلات المواليد الجديدة لا تزال مرتفعة.

وتوقعت أستاذ أمراض النساء والتوليد انخفاض أعداد المواليد خلال عام 2021 مشيرة أنها كانت تتوقع العكس بسبب الحظر وزيادة أعداد الحوامل، مؤكدة أن ما حدث هو العكس.

ولفتت «إدريس»، إلى أن أعداد الولادة في مستشفيات قصر العيني لم تتغير، مشيرة أن كورونا لم تؤثر على غالبية الشعب، ولكنها أثرت على طبقة معينة من ناحية منع الحمل وتنظيم الأسرة.

ونصحت الطبيبة النساء بتقليل الإنجاب، مشيرة إلى أن كورونا لم تجرى عليها دراسات كافية لمعرفة مدى تأثيرها على السيدة الحامل من عدمه.

وفجرت أستاذ النساء والتوليد مفاجأة مؤكدة أن نسبة الإجهاض زادت خلال الفترة الماضية، «أحنا في الفترة اللي فيها دي عندنا نسبة الإجهاض عالية جدا ودي حاجة غير مفسرة، ويبقى أكيد الكورونا بتأثر، وده أكيد له علاقة بالوباء وأكيد كل الإجهاض اللي بنشوفه ده مالهوش علاقة»، مشيرة أنه لا توجد دراسات تؤكد ذلك حتى الآن، لافتة لوجود حالات وفاة بين الأجنة بعد ولادتهم وإصابة أمهاتهم بالأنيميا.