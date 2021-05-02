الامارات | أغذية تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات

شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلعب التغذية الصحية، إلى جانب الدواء، دوراً مهماً في علاج الأمراض الالتهابية؛ إذ تعمل الأطعمة الغنية بأوميغا 3 على تثبيط الالتهابات.

وأوضح طبيب الأمراض الباطنة الألماني ماتياس ريدل أن الالتهابات ترافق الأمراض المزمنة كالأمراض الروماتيزمية (مثل النقرس) وهشاشة العظام والأمراض الجلدية (مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية).

وأضاف أن الذين يعانون من البدانة، لديهم خطر متزايد من العمليات الالتهابية؛ لأن دهون البطن تفرز هرمونات تعزز الالتهاب.

وأشار ريدل إلى أن بعض الأغذية تعزز الأمراض الالتهابية مثل المنتجات الحيوانية والأطعمة السكرية والدهنية كالمعجنات والحلويات والوجبات السريعة.

من جانبها، قالت أخصائية التغذية الألمانية سارا مورشتيت إن بعض الأغذية تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات مثل الأغذية الغنية بأوميغا 3، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الأفوكادو وزيت بذر الكتان وبذور اليقطين والجوز، وكذلك الأسماك الغنية بالدهون مثل الرنجة والماكريل والسلمون.

وأضافت أن المركبات النباتية الثانوية مثل الفلافونويد والكاروتينات تساعد أيضاً على تثبيط الالتهابات. لذلك تعد الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب خيارات جيدة، فضلاً عن التوت والتفاح والعنب والطماطم والفلفل والجريب فروت والثوم والبصل والكركم والزنجبيل؛ لاسيما في الشكل الطبيعي لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news