أربعة من أفضل الأعشاب والتوابل تخفف أعراض مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض السكري هو حالة شائعة جدا تحدث بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الإنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الإنسولين.

ومن دون كمية كافية من الإنسولين، سيكافح الجسم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام، وفق ما ذكر موقع" روسيا اليوم".

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير، والذي يمكن أن يكون له عدد من العواقب المميتة.

ويعد إجراء بعض التغييرات الصغيرة على نظامك الغذائي أفضل طريقة للتحكم في مستويات السكر في الدم في المنزل.

وبشكل أكثر تحديدا، إذا كنت مصابا بداء السكري، فقد ترغب في استبدال توابل العشاء بأعشاب وتوابل معينة.

ويُزعم أن بعض أنواع الأعشاب والتوابل تساعد مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم.

وتم ربط القرفة بخفض مستويات السكر في الدم، وكذلك تحسين حساسية الأنسولين.

ويمكنك إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي إما كمكمل غذائي، أو ببساطة عن طريق رشها على طعامك.

كما يستخدم الزنجبيل أيضا كعلاج لمرض السكري منذ سنوات عدة، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.

وادعى العلماء أن الزنجبيل يقلل من مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويمكن ببساطة تخميره في الشاي.

وفي الوقت نفسه، الحلبة هي نوع من البذور التي يمكن استخدامها بنفس طريقة الأعشاب العادية.

وقال موقع Medical News Today الطبي: "تحتوي البذور على ألياف ومواد كيماوية تساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات والسكر".

ويمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري عن طريق إضافة المزيد من عشبة الجيمنيما (Gymnema sylvestre) إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.

ويمكن أن يؤدي مستخلص هذه الأعشاب إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الجسم، وبالتالي انخفاض مستويات السكر في الدم.

وأضاف الموقع أن "الأعشاب والمكملات لن تعالج مرض السكري ولا تشكل علاجا قائما بذاته. لكن البعض قد يتحد مع العلاج التقليدي لتوفير الراحة من الأعراض وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات".

ويجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة أي مكمل جديد لنظامك الغذائي الخاص بمرض السكري.

ومن المهم أيضا الجمع بين مقايضات النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة لك.