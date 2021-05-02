أفضل قناع للوجه الجاف بالعسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر المغذية، وخصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد العسل في تحسين صحّة البشرة ونضارتها. وهو عنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة الجافة تحديداً إذ يعمل على ترطيبها وحمايتها من الترهّل، كما يعزّز مناعتها في مقاومة بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما والصدفية والالتهابات...



في ما يأتي أفضل قناع للوجه بالعسل يمكنك اعتماده إذا كنت تعانين جفافاً في بشرتك.



قناع العسل وزبدة الشيا

قناع العسل وزبدة الشيا



تحتوي زبدة الشيا على نسبة عالية من الدهون، وبالتالي هي أفضل مكوّن لترطيب البشرة من الأعماق.



المكوّنات

• ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

• ملعقتان من زبدة الشيا

• بضع قطرات من زيت الزيتون

• بضع قطرات من ماء الورد



طريقة التحضير

1. ذوّبي كميّة زبدة الشيا وأضيفي إليها باقي المكوّنات واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

2. وزعي المزيج بالتساوي على بشرة نظيفة وتجنّبي محيط العينين

3. اتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر دون الحاجة إلى استخدام أي غسول

4. كرّري العملية مرة واحدة في الأسبوع

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قناع العسل وزيت الليمون

قناع العسل وزيت الليمون

الليمون هو مصدر غنيّ بمضادات الأكسدة يساعد في تجديد خلايا البشرة وترميمها.



المكوّنات

• نصف فنجان من العسل الطبيعي

• ملعقة كبيرة من زيت الليمون

• ملعقة كبيرة من زيت اللوز

• ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل



طريقة التحضير

1. اخلطي المكوّنات جميعها حتى تحصلي على مزيج متجانس

2. وزّعي الخليط على بشرة نظيفة تماماً

3. اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي

4. يمكنك تكرار العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع

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قناع العسل والأفوكادو

قناع العسل والأفوكادو



الأفوكادو هو ثمرة غنيّة بالأحماض الدهنية التي تساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد.



المكوّنات

• نصف ثمرة أفوكادو

• ملعقتان من العسل الطبيعي

• ملعقة صغيرة من الزبادي



طريقة التحضير

1. بعد هرس الأفوكادو جيداً، أضيفي إليها باقي المكوّنات وامزجيها جيداً

2. ضعي المزيج على بشرة نظيفة واتركيه لمدة ربع ساعة

3. استخدمي قطنة مبللة بالماء الفاتر أو التونيك المرطّب للتخلّص من بقايا المزيج عن وجهك دون الحاجة إلى غسله بالماء

4. كرّري العملية مرة كل أسبوعين

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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