أجدد عطور المسك 2021 برائحة فواحة لا تقاوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - لا تقتصر رائحة المسك على موسم معين، فهو إحدى أكثر النغمات شيوعاً في تركيبة العطور العالمية الراقية سواء تلك المخصصة للأجواء الحارة أو الباردة، فتارة يكون ممزوجاً مع نغمات الورود الفواحة، وتارة أخرى مع الحمضيات والفواكهة، وأحياناً مع نغمات مركزة وقوية.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من أجدد عطور المسك 2021، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum

Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum



هذا العطر الجديد من مايكل كورس، يمزج بين نغمات مسك الروم والزهور البيضاء الفواحة مثل الياسمين والسامباك، الى جانب الفلفل الوردي واليوسفي والبرغموت والأخشاب. والنتيجة طلة واثقة وحيوية في مختلف الأوقات.

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Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum

Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum



يمزج هذا العطر الجديد بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل، وهو سيكون من أبرز عطور 2021، نظراً الى رائحته المميزة والجذابة التي توفر لك رائحة في غاية الجمال والأنوثة.

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Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum

Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum



يعد هذا العطر واحداً من ثلاثة عطور جديدة صدرت حديثاً من علامة كلوي Chloé، وبالإمكان التعرف على الفور أن رائحته ترتكز على رائحة مسك الروم، حتى قبل رشه، وهو يتغلغل في البشرة ليكشف عن روائح مخملية وحلوة، وكأنك وجدت زجاجة عتيقة بنغمات مركزة تعود بك الى أجمل الذكريات.

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Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl



هذا العطر الجديد من ديور Dior، هو عطر زهري منعش يعتمد في تركيبته على نغمات الورد والبرغموت والمسك الأبيض. وهو يتميز بزجاجته الزهرية التي تشبه مزيل التعرق، مما يجعلها عملية جداً وسهلة الاستخدام.

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Chanel Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit

Chanel Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit



هذا العطر الجديد من علامة شانيل Chanel، هو أكثر حسية من سابقاته، وقد صُمم خصيصاً لأوقات المساء، وهو يتميز برائحته التي تعتمد على نغمات الياسمين وبتلات الورد مع لمسة من المسك الفواح.

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Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum

Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum



صدر هذا العطر المميز مؤخراً ضمن مجموعة عطور نسائية من علامة بولغاري Bulgari، وهو عطر زهري تدوم رائحته الفواحة لساعات طويلة لتجعلك ساحرة كالأميرات. مقدمة العطر الحمضيات، قلبه الهيلوتروب، أما قاعدته فترتكز على المسك والباتشولي والفانيليا.

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Tom Ford Tubéreuse Nue

Tom Ford Tubéreuse Nue



يعد هذا العطر الجديد من توم فورد Tom Ford مزيجاً مثالياً من الأزهار كالياسمين، ومسك الروم، والتوابل كالفلفل، إضافة الى المسك. قومي بتطبيقه عند معصميك في الصباح وستلاحظين أنه سيصبح أكثر عمقاً وثراء عل مدار اليوم.

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Louis Vuitton Étoile Filante

Louis Vuitton Étoile Filante



إنه عطري عصري للغاية، ويعد أحد أفضل الخيارات الجديدة من العطور النسائية، فهو مزيج آسر بين نغمات الفراولة والياسمين والماغنوليا والمسك، التي تجعل الرؤوس تستدير نحوك ما أن تدخلي المكان. فهذا العطر الحلو الفاكهي يتميز برائحة لا تقاوم.

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