كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - مع قدوم موسم ربيع وصيف 2021، أفضل طريقة لتعزيز إطلالتك وتغييرها بالكامل، هو اعتماد صبغة شعر تعكس جمال بشرتك الحنطية المتميّز، ومهما كان ستايلك، ستجدين حتماً صبغة شعر تُناسبك من بين صبغات شعر للبشرة الحنطية 2021، التي اختارها لك "الخليج 365.نت"، لتستوحي منها ما يُعجبك.



أجمل موديلات صبغات شعر للبشرة الحنطية 2021

ألوان صبغات شعر تُناسب البشرة الحنطية وتزيد من جمالها وسحرها

استوحي من الصور الآتية، أجمل ألوان صبغات شعر تُناسب البشرة الحنطية وتزيد من جمالها.



صبغات شعر العسلي المتوسط

امنحي بشرتك الحنطية المزيد من التألق باعتماد صبغة شعر باللون البني العسلي

إعتمدي هذه الصيحة المستوحاة من لون البني العسلي، الذي يجمع بين الخصل العسلية الدافئة ولون القرفة، إذ تبقى بعض الخصل والجذور داكنة، وهذا تماماً ما يسمى بكونتور الشعر، وفيه يتم التحكم بمكان تمركز الخصل الفاتحة بجانب معالم الوجه التي تحتاج لإبراز، ويتم الحصول على الشعر الأومبري بلون القرفة، باستخدام درجتين مختلفتين من الصبغة الشقراء، أحدهما بلون القرفة والآخر بأي لون فاتح، مع تغطية الخصل أثناء عملية الصبغ بالقصدير.

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صبغات شعر الأشقر الترابي

يُعدّ لون الشعر الأشقر الترابي من الألوان الرائجة التي تناسب البشرة الحنطية

إستوحي لوك مختلف وعصري وملفت، واعتمدي هذا اللون الذي يتميز بدرجاته المختلفة من اللون البيج والرمادي ويقع بين درجات الأشقر الفاتحة والداكنة، وهو إتجاه ليس بجديد في عالم صيحات الشعر، ويبدو أنَّه سيكون من ألوان الشعر المسيطرة في صيف2021، ويُعد من الألوان التي تمنح بشرتك رونقاً خاصاً ويعمل على منحك اطلالة مفعمة بالسحر والإشراق.



صبغات شعر الأشقر الداكن مع الجذور الفاتحة

صبغات شعر الأشقر الداكن مع الجذور الفاتحة للبشرة الحنطية

ليس هناك وقت أجمل من الربيع ومناسباته، لتظهري مدى حبك للحياة وألوانها، باعتمادك هذا اللون الذي سيُعزّز من تألقك وجمال بشرتك، كما يُليق بالبشرة الحنطية، ويعتمد هذا الأسلوب على لوك شعر داكن عند الجذور والذي يبدأ بتقنية الأومبري من الوسط حتى النهاية، وميزته أنّه سيُساعدك على تفتيح لون بشرتك وإضفاء الرونق والنضارة، ويعتبر من أحدث صيحات الموضة في عالم ألوان الشعر.



صبغات شعر الوردي للبشرة الحنطية

صبغات شعر الوردي للبشرة الحنطية

يُعد هذا اللون المفضل لدى الكثير من النجمات من حول العالم، ويتربع منذ فترة على عرش الصيحات الجديدة لهذا العام، وهناك العديد من الطرق المختلفة للحصول على هذا اللوك وجعله خاصاً بك، على سبيل المثال، يمكنك القيام بصبغة شاملة، أو صبغ أطراف شعرك فقط، أو حتى إضافة بعض خصل الهايلايت في عدة أماكن من شعرك.

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صبغات شعر الكستنائي للبشرة الحنطية

صبغات شعر الكستنائي للبشرة الحنطية

أضيفي لمسة مميّزة إلى شعرك بإعتمادك هذا اللون الذي سيمنح بشرتك الإشراق والجاذبيّة، وهو يُعتبر اللون الأكثر رواجاً لموسم ربيع وصيف 2021، ومن أكثر ألوان صبغات الشعر طلباً لدى السيدات، كونه يتماشى مع كافة ألوان البشرة وسيكون أمامك الخيار مفتوحاً لتعتمدي صبغة الكستنائي من تدرّجات الأشقر الغامق حتى البني.



صبغات شعر النحاسي للبشرة الحنطية

لون الشعر النحاسي يمنح البشرة الحنطية المزيد من السحر

إعتمدي هذا اللون لإطلالة مفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة، ويُعتبر اللون النحاسي بدرجاته المتعددة من أبرز صيحات موضة ألوان الشعر، ومن أكثر الألوان إقبالاً لدى النساء، وهو أيضاً من أجمل الألوان التي تفتح لون البشرة الحنطية، لأنَّه يبرز جمالها ويمنحها الإشراق والتألق والمزيد من الجاذبية.



صبغات شعر الأشقر الرمادي للبشرة الحنطية

يُساعد لون الشعر الأشقر الرمادي في تفتيح البشرة الحنطية

يُعد من ابرز الألوان التي تُساعد على تفتيح لون البشرة الحنطية، ويمنحك جمالاً أخَّاذاً، وإطلالة مُفعمة بالجاذبية والحضور القوي، ويمكنك إعتماده مع خصلات هايلايت الكراميل الدافئة أو خصلات اللولايت الداكنة بدرجات الكاكاو أو البني الغامق، وتجنبي اعتماد خصلات الهايلايت الشقراء الفاتحة التي تبرز بطريقةٍ مبالغ بها على الشعر البرغندي لئلا يبدو لون شعرك غير طبيعي.

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