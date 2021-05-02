فساتين فضفاضة لإطلالة مريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - ظهرت هذا الصيف موديلات من الفساتين الفضفاضة لمظهر مريح مواكب للموضة، وإضفاء الأناقة والتمّيز إلى إطلالة كل سيدة وفتاة، فتنوّعت التصاميم ما بين الطويلة والقصيرة قليلاً، وأحياناً قد تكون مفتوحة من الجانبين لمزيد من الحرية في الحركة.

أما موديلات الفساتين الفضفاضة التي يدخل في تصميمها القماش المنقوش والسادة بالتبادل، تكون الأكثر ملاءمة للمناسبات المسائية، مع إضافة بعض مكمّلات الموضة الرقيقة.

موضة صيف 2021

إيلي صعب Elie Saab

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تفضل الكثير من الفتيات والسيدات ارتداء الفساتين التي تجمع بين الراحة والأناقة، فأقمشتها الخفيفة وقصّاتها الفضفاضة تمنحهن إحساساً بالبرودة على عكس السراويل والملابس التقليدية، لذلك تصدّرت الفساتين المنقوشة بالورود وبألوان الصيف المبهجة موضة صيف 2021، ولا غنى كذلك عن الفساتين ذات اللون الأبيض في كل المواسم.

أكني Acne

بعيداً عن صيحة الفساتين الضيقة واللاتكس، سيطرت الفساتين الفضفاضة على هذا الموسم بموديلات وتصاميم عدّة وطرق تنسيق مختلفة، فاحتلّت الأزياء المخططة مكاناً كبيراً؛ من خلال فستان واسع بحزام الخصر، مخطّط باللونين الأزرق والأبيض على سبيل المثال، وتنسيقه مع صندل ونظارات شمسية أو حتى بالإمكان اقتناء صيحة الفساتين المخطّطة الطويلة من اللونين الأحمر والأبيض.

دانييلا غريجيس Daniela Gregis

يؤمّن قماش الدنيم الراحة خلال أجواء الصيف الحارة، لذلك على السيدة اقتناء الفستان الفضفاض من صيحة الدنيم، وتنسيقه مع حذاء مسطّح وحقيبة كبيرة.

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فساتين فضفاضة مع كشكش

شانيل Chanel

برزت صيحة الكشكش بكثرة هذا الموسم، لذلك من المهم تنسيق فستان فضفاض مع كشكش قصير وحزام الخصر وقبعة الشاطئ؛ لإطلالة صيفية بامتياز، وإذا كانت السيدة تحب الأزياء المورّدة، فلا بدّ من أن تجمع بين هذه الصيحة وموضة الفساتين الواسعة، خاصة أنه بإمكانها تنسيق الأزياء المورّدة في الفساتين القصيرة والطويلة أيضاً، مزيّنة إطلالتها بحقيبة من القش.

باتشيفا Batsheva

لِمَ لا تلجأ إلى دمج صيحة الفساتين الواسعة مع قماش اللينين بأزرار وحقيبة الدلو أو حتى تنسيق الألوان الفاقعة على صيحة الفساتين الصيفية الواسعة مع صندل برباط وشنطة يد؟

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

يحتاج فصل الصيف إلى أزياء فضفاضة بقصّات مريحة، وتأتي الفساتين الطويلة الواسعة على أول القائمة، لذلك اختاري موديلاً طويلاً واسعاً؛ ليناسب أسلوبكِ العصري، وزيّنيه بحزام رفيع يؤطر إطلالتك ِبلمسة فريدة، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، بالإضافة إلى اعتمادكِ موضة الفساتين المغلفة بالطبعات، لا سيما تلك المزدانة بالورود الناعمة، أو تلك المخصّرة، التي تمنح السيدة أسلوباً أنثوياً جذاباً.

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