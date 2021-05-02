التنورة المناسبة للجسم الكمثري من أشهر الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - تتجنب الكثير من النساء صاحبات الجسم الكمثري اعتماد التنورة في إطلالاتهن اليومية، ظناً منهن أن التنورة ستزيد من مظهرهن الممتلئ، وتلفت الأنظار إلى عيوب الجسم.

وتستطيع صاحبة الجسم الكمثري ارتداء التنورة دون لفت الأنظار إلى الجزء الممتلئ في جسمها، باعتماد التنورة الطويلة أو الميدي، أو ذات تصميم الكشكش، أو المزينة بالخرز على طول الأطراف السفلية، مما يلفت الانتباه إلى النصف السفلى من الجسم، بعيداً عن الأرداف والأجناب الممتلئة لصاحبات الجسم الكمثري، فيما يجب تجنب التنانير الضيقة، أو القصيرة فوق الركبة، لأنها ستركز الانتباه على الجزء المتتلئ في الجسم.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم متنوعة للتنورة المناسبة للجسم الكمثري، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي منها إطلالتكِ المناسبة بالتنورة:

تنورة بيضاء بتصميم الكشكش من بورا آكسو Bora Aksu

تنورة بيضاء بتصميم الكشكش من بورا آكسو Bora Aksu

قدم المصممم بورا آكسو Bora Aksu العديد من التصاميم الأنيقة والراقية للتنورة التي تناسب الجسم الكمثري، أعجبنا منها هذا التصميم، لتنورة بيضاء A line، جاءت بتصميم الكشكش، وهي مُصممة من الدانتيل المبطن، مع التول الذي زينت به الأطراف.

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تنورة طويلة مقلمة من Benjamin Benmoyal

تنورة طويلة مقلمة من Benjamin Benmoyal

تُعد التنانير الطويلة المقلمة خياراً مثالياً لصاحبات الجسم الكمثري، إذ تمنح الجسم مظهراً أقل امتلائاً نظراً للخطوط التي تمتد من أعلى التنورة إلى أسفلها.

وقدمت ماركة Benjamin Benmoyal العديد من التصاميم الأنيقة للتنورة الطويلة المقلمة، أعجبنا منها هذا التصميم لتنورة مقلمة بتصميم A line، باللون البني، جاءت بخطوط رفيعة باللون البيج والأزرق الفاتح والأحمر، مع شقين جانيين جاءاً بتصميم الكشكش.

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تنورة ميدي دانتيل سوداء من أندرو جن Andrew Gn

تنورة ميدي دانتيل سوداء من أندرو جن Andrew Gn

إذا كنتِ تفضلين التنورة الميدي، وترغبين في اعتمادها بشكل يناسب الجسم الكمثري، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لتنورة دانتيل سوداء من تصميم أندرو جن Andrew Gn.

وجاءت التنورة بتصميم A line، من الدانتيل الأسود المبطن، مع حواف من الدانتيل غير المبطن، مما يلفت الأنظار إلى الجزء السفلي من الجسم بعيداً عن الأرداف والأجناب الممتلئة.

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تنورة بأزرار أمامية من يودن تشوي Eudon Choi

تنورة بأزرار أمامية من يودن تشوي Eudon Choi

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وعملي للتنورة الميدي، بتصميم يناسب صاحبات الجسم الكمثري، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لتنورة ميدي من ماركة يودن تشوي Eudon Choi.

وصُممت التنورة بأزرار أمامية مع حزام على الخصر صُمم بنفس لون وقماش التنورة، مع شق أمامي يكشف أحد الساقين.

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