إطلالات حمل أنيقة من وحي فوز الفهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 10:34 صباحاً - بعد أن أعلنت حملها في شهر مارس/ آذار الماضي من خلال نشر صورة لها على انستقرام، ها هي الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد تُبهر متابعيها بأجمل الأزياء التي تعكس إطلالات حمل أنيقة ومميّزة.

وفي جولة على أحدث صور فوز الفهد التي نشرتها على حسابها الخاص على انستقرام، لفتتنا بعض الإطلالات التي تناسب كل سيّدة حامل تبحث عن خيارات مميّزة وفخمة.



إطلالة بالقفطان

الصورة من حساب فوز الفهد على انستقرام



في إحدى إطلالاتها، اختارت فوز الفهد قفطاناً باللون الأسود المطرّز، والمزيّن بحروف باللغة العربية الموزّعة بواسطة حبيبات الباييت الذهبية. وتميّز تصميم القفطان بأكمامه المحفورة وحزامه العريض الذي زاد من أناقته.

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إطلالة باللون العاجي

الصورة من حساب فوز الفهد على انستقرام



تعشق فوز الفهد الألوان الفاتحة التي تمنحها إطلالات منعشة، ويبدو أن هذا الأمر سيلازمها خلال فترة حملها. ففي هذه الإطلالة اختارت فستاناً باللون العاجي المصنوع من قماش الكتّان وبتصميم القصّة غير المتماثلة مع أكمام فضفاضة ومفتوحة.

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إطلالة باللون الأصفر

الصورة من حساب فوز الفهد على انستقرام



هي ليس المرّة الأولى التي تختار فيها فوز الفهد ألواناً صارخة وقويّة، وتحديداً اللون الأصفر الذي يمنحها إطلالة مشرقة ويناسب لون بشرتها وشعرها. وقد كان هذا الزيّ المؤلف من فستان مستقيم مع عباءة عصرية أحد خياراتها لإطلالات الحمل.

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إطلالة بالأبيض الناصع

الصورة من حساب فوز الفهد على انستقرام



يعتبر اللون الأبيض بدرجته الناصعة والمضيئة أحد أكثر الألوان التي تناسب فوز الفهد. وهي في هذه الإطلالة اختارت فستاناً بقصّة غير متماثلة وبقماش ناعم، وهو فستان عصريّ ومريح يناسب إطلالات النهار.

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إطلالة باللون البنفسجي

الصورة من حساب فوز الفهد على انستقرام



في هذه الإطلالة اللافتة اختارت فوز الفهد فستاناً بتصميم القميص الطويل، وزيّنته بوشاح باللون نفسه، طويل ومزيّن بالشراريب الناعمة، وانتعلت حذاء باللون البنفسجي أيضاً إنما بدرجة داكنة.

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