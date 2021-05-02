«لعبة نيوتن يثير الجدل».. هل تنتهى عدة الحامل بوضع الجنين أم تنتظر 3 أشهر؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في الحلقة 18 من مسلسل لعبة نيوتن، تم زواج «هنا» الفنانة منى زكى من الفنان محمد فراج «مؤنس»، بعد وضع مولودها من زوجها الأول، وقبل انتهاء عدتها «الثلاثة أشهر» من وقت انفصالها عن زوجها الأول «حازم» الفنان محمد محمد ممدوح.

أثارت «واقعة الزواج» قبل انتهاء العدة تساؤل رواد «السوشيال ميايا :«هل تنتهى عدة المطلقة بوضع الجنين أم تنتظر ثلاثة أشهر؟».

الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، يقول إن العدة أما أن تكون للمرأة المطلقة من ذوات الحيض أو لا، وفى حديثه لـ«هُن» يوضح: إذا كانت السيدة من ذوات الحيض فلابد من الانتظار ثلاث حيضات، أما اذا كانت من الأنسات فعدتها ثلاثة أشهر.

عدة المطلقة تنتهى بوضع الحمل

و أن عدة المطلقة تنتهى بوضع الحمل، إلا اذا كان متوفى عنها زوجها فتعتد بأبعد الأجلين أما بوضع الحمل أو الانتظار أربعة أشهر وعشرة أيام

مسلسل لعبة نيوتن

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن باتخاذ الفنانة منى زكي، قرارا بإنجاب نجلها المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الحصول على الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقها وتهددها بتدمير زواجها.

تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، نخبة من الفنانين على رأسهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وإخراج تامر محسن.

وكانت انتهت احداث الحلقة 18 من مسلسل لعبة نيوتن، بإكتشاف الفنان محمد ممدوح زواج منى زكي من الفنان محمد فراج، بينما تكتشف الزوجة أن محمد ممدوح ردها إلى عصمته قبل زواجها مرة ثانية، لتقع في خطأ الجمع بين زوجين.