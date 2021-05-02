«بتكسب 100 ألف شهريا».. من هي «لوما» صاحبة فيديو: اتحديت كورونا وعملت عزومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسببت اليوتيوبر المعروفة إعلاميا بـ«لوما»، صاحبة قناة «مطبخ لوما»، فى حالة من الجدل عبر «الشوشيال ميديا»، بعد نشرها مقطع فيديو مدته 15 دقيقة، ظهرت خلاله داخل مطبخ منزلها لإعداد «مجموعة أكلات» تحضيرا لعزومة أعدتها لأفراد أسرتها.

وأطلت لوما على مشاهديدها وهي ترتدي الكمامة وملامح الإعياء على وجهها، زاعمة إصابتها بفيروس الكورونا، وتحديها للفيروس من أجل العزومة، وذلك في فيديو بعنوان: «رغم تعبي الشديد، قومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا».

وعلى الفور، تداول رواد «السوشيال ميديا» صور من المقطع، بالعنوان المُرفق، منتقدين الواقعة التي قد تتسبب في إصابة أفراد أسرتها بسبب العزومة، التي تُعدها رغم إصابتها.

ليبدأ «الرواد» فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير.

من هي صاحبة مقطع: اتحديت كورونا وعملت عزومة؟

- تُدعى نهى.

- تملك قناة عبر موقع «اليتيوب» بأسم «مطبخ لوما».

- بدأت في نشر مقاطع الفيديو عبر القناة منذ عام مضى.

- متزوجة ولديها بنتين.

- بدأت بتقديم وصفات الأكل دون أن تظهر أمام الكاميرا.

- كانت تقدم حلقات حول الأطعمة وعلاقتها بالدايت.

- قررت الاتجاة لتقديم بعض الفيديوهات التي ترصد المقالب مع زوجها وبناتها.

- بدأت أسرتها تظهر معها في الفيديوهات لتزويد عدد المشاهدات.

- لديها أكثر من 255 ألف مشترك عبر قناتها.

- تحقق أكثر من مليون مشاهدة عبر فيديوهاتها.

- بحسب موقع «سوشيال بليد» تحقق شهريا مكاسب بين 410 دولار وحتى 6600 دولار، أي ما يعادل ما بين 6400 جنيه، وحتى 103 ألف جنيه شهريًا.

- تحقق سنويًا من 4900 دولار، وحتى 78 ألف دولار، أي مايعادل من 77 ألف جنيه، حتى مليون و200 ألف جنيه في العام الواحد.