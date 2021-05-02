بعد ذبح شاب لزوجته بسبب عزومة.. إزاي تتصرفي لو جالك ضيوف فجأة على الفطار؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جملة عتاب لزوجها بعد أن عزم صديقه على الإفطار دون أن يبلغها، جعلته يطعنها في رقبتها حتى تلقى حتفها، إذ إنها وقبل الإفطار بعدة دقائق، وجدت زوجها يصطحب صديقه للمنزل لتناول وجبة الإفطار معه دون إخبار زوجته لإعداد طعام كافٍ للضيف، وعندما عاتبته على عدم إخبارها، احتد النقاش بينهما بعد ذلك، ليقوم بسحب السكين من المطبخ ويطعنها في رقبتها، لتسقط على الأرض جثة هامدة.

هذا الموقف قد يتكرر كثيرا من الأزواج، ففي كثير من الأحيان، تتفاجأ السيدات في المنازل بالعزومات المفاجأة، سواء كان ذلك بزيارة أحد لهم دون إخبارهم، أو بعد اضطرار الزوج لعزومة أحد أصدقائه، وخصوصا في شهر رمضان، ونرصد من خلال هذا التقرير، بعض المقبلات التي يمكن إضافتها للسفرة، ويتم إعدادها سريعا لتتحول مائدة الطعام من خلالها إلى عزومة تكفي الضيف المفاجئ، وفق CBC سفرة.

مقبلات يمكن إعدادها سريعا للعزومات المفاجأة

يجب أن تحرص سيدة المنزل على تأمين بعض المحتويات بمطبخها، تمكنها من إعداد أصناف سريعة التحضير لتجنب حرج العزومات المفاجأة، وهي:

- عجينة بيتزا جاهزة.

- مكونات العجين المعتادة: دقيق – بيض – لبن – نشا – بيكنج بودر وصودا.

- عجينة باف بيستري- جلاش- سبرينج رول- جوز هند- مكسرات- ذرة- حمص- جبن بأنواع مختلفة- سوسيس- سجق- صدور دجاج.

أصناف يمكن إعدادها سريعا للعزومات المفاجأة

- مقبلات سريعة بالعجين.

- مقرمشات صغيرة بالجبنة الشيدر للتقديم إلى جانب مشروب ساخن أو إضافة إلى وجبة غداء تقليدية.

- رول السجق يصلح كطبق رئيسي للاستخدام في حالة لم يكن هناك طبق أرز أو مكرونة على السفرة، ويصلح كوجبة جانبية بينية مع بعض المقرمشات أو طبق سلطة.

- لفائف الجلاش بالجبن، طبق مقبلات شهير وسريع التحضير، لينقذ السفرة الفارغة، ومتعدد الحشوات، كما يمكن تقديمه بمفرده لضيف قبل أو بعد موعد الغداء مع مشروب غازي.

- فطائر ملفوفة باللحمة المفرومة: وهي من أسرع الوجبات التي يمكن تحويلها إلى سفرة في ثواني مع طبق كبير متنوع من السلطات وبعض البطاطس المحمرة.

- أطباق جانبية للتقديم مع المشروبات الساخنة لضيوف ما بعد موعد الغداء: حلوى الجزر، طبق حلويات مسعف يقدم مع المشروبات الساخنة أو الباردة، وغير مكلف وقليل المكونات لدرجة أنه قد يسعفك في حالة عدم وجود أي من المكونات في ثلاجة منزلك.

- الذرة المشوية واحدة من أشهر الوجبات السريعة في تحضيرها، ويمكنك إحضارها من الباعة أو معلبة من أي سوبر ماركت، فهي إضافة محببة إلى جانب المشويات، ويمكن استخدامها مسلوقة ومحمرة في الزبدة والجبن وتقديمها كفكرة غير تقليدية لتدفئة ضيف الأمطار.

- البطاطا بالحمص، إلى جانب أكياس المقرمشات الجاهزة التي يشتريها صاحب منزل معه ضيف طارئ، انقذي الموقف ببعض البطاطا والحمص والتوابل.

- تفاح محمر محشو بالفواكه والمكسرات في الفرن: في حالة عدم وجود أي مكونات، لا تقدمي الفاكهة كما هي، بل اصنعي منها طبقا ساخنا.