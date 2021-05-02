محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد مصر في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد مع دخولنا في الموجة الثالثة بالتزامن مع شهر رمضان.

وفقا لآخر بيان أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 61 حالة جديدة.

ويبقى السؤال هل يمكن الإصابة بكورونا مرة أخرى خلال فترة التعافي من الفيروس القاتل؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يقول الدكتور أبهيشيك، الذي يعالج الحالات المصابة بفيروس كورونا: "إذا كنت في مرحلة التعافي من الفيروس خلال أول أسبوعين من الإصابة، ومازلت في المستشفى، والمرضى من حولك وضعهم حرج للغاية ولديهم سعال حاد ومشاكل في التنفس، فمن الممكن أن تصاب مرة أخرى إذا لم تكن حريصا على نفسك".

وأضاف الطبيب: "في حين أن الفيروس يتغير ويغير سلوكه، فكل شيء ممكن، ولكن إذا نجوت للتو من العدوى، فمن غير المرجح أن تصاب بالعدوى مرة أخرى في المستشفى".

يتابع الطبيب: "إنه قلق نفسي أكثر منه قلق حقيقي، بمجرد خروجك من المستشفى والعودة إلى المنزل، من المهم الاستمرار في اتخاذ جميع احتياطات كوفيد اللازمة واتباع جميع البروتوكولاتن اعمل على تقوية رئتيك واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا حتى تحافظ على صحتك من تكرار الإصابة".

نصائح مهمة للوقاية من الموجة الثالثة:

- استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة حال وجود عدوى أو احتماليتها.

- تطهير الأيدى بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، مع الابتعاد الاجتماعي في الأسانسير أو العمل أو الشارع.

- على مرضى الربو الشعبي وحساسية الأنف الانتظام في تناول العلاج، وجلب البخاخات الموسعة للشعب حال خروجهم للشارع.

- التفاؤل وعدم التوتر، حفاظًا على المناعة.

- التغذية الجيدة لتعزيز المناعة، وشرب الماء بوفرة، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

- تهوية البيوت والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب 3 مرات يوميًّا، فلقد ثبت فعليًّا أن التهوية تقلل من تركيز وتواجد كورونا في الأماكن المغلقة، وأن غياب أو سوء التهوية يعد عاملا مشتركا في أغلب حالات الإصابة.

- النوم مبكرًا، ما لا يقل عن 8 ساعات، وعدم السهر، لتعزيز الذاكرة والمناعة.

- الحصول على 15 دقيقة من أشعة الشمس يوميًّا صباحًا أو عصرًا.

- ممارسة الرياضة لتعزيز المناعة وتوفير المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

- تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية.

- ضرورة تطعيم المسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المتوفر مجانًا لهم.

- علاج أي مصاب في الأسرة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاعتماد على وصفات عبر النت، أو الأصدقاء.