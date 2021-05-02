كورونا يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.. إليك الأعراض التي يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنظر إلى أن الموجة الثالثة من الفيروس التاجي مدفوعة بطفرات مختلفة، فمن المحتمل أن يتمكن فيروس SARs-COV-2 من اختراق الخلايا السليمة وقد يتفادى الأجسام المضادة لأولئك الذين تعافوا من العدوى، ومع ذلك، يتأثر العديد من مرضى كوفيد بأنواع مختلفة من الأعراض الشائعة وغير العادية، ويصبح من الأهمية بمكان تحديد أكبر عدد ممكن من الأعراض للحد من انتشار المرض وتقليل مخاطر الاستشفاء.

كما تم تسجيل مشاكل ومضاعفات الجهاز الهضمي لدى العديد من مرضى كوفيد، حيث اشتكى الأفراد من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، حتى بعد التعافي، ولهذا من المهم معرفة كيف يؤثر مرض كوفيد -19 على الجهاز الهضمي، وفقا لما يكشفه موقع timesofindia.

على الرغم من أن COVID-19 هو مرض تنفسي، إلا أنه يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، إلى جانب تأثيره على الرئتين، فإنه يمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث مضاعفات في الجهاز الهضمي، وفقًا لدراسة أجرتها مجلة لانسيت أوائل العام الماضي، أبلغ واحد من 41 مريضًا تم إدخالهم إلى مستشفى في ووهان، الصين، عن الإسهال كعرض من أعراض COVID ، بينما أبلغ 98 بالمائة عن الحمى، يؤدي هذا بطريقة ما إلى إبعاد أعراض الجهاز الهضمي عن مخطط الأعراض، ومع ذلك، في يونيو 2020، أدرج مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الإسهال والغثيان والقيء كأعراض أولية لكورونا.

بينما يدخل فيروس SARs-COV-2 ويصيب المسالك التنفسية، مما يسبب السعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، يمكن أن يعلق نفسه بمستقبلات ACE2 الموجودة في الأغشية الخلوية للخلايا المبطنة للعديد من الأعضاء، بما في ذلك الجهاز الهضمي.

الأعراض المعدية المعوية الشائعة المرتبطة بـ COVID-19

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية تأثير COVID-19 على صحة الأمعاء، فهناك مؤشرات مختلفة للعدوى المعدية المعوية الناتجة عن الفيروس القاتل، قد تختلف أعراض مشاكل الجهاز الهضمي من شخص لآخر، ولكن هناك بعض العلامات السائدة للغاية في مرضى كورونا، فيما يلي بعض من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي التي يواجهها المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد.

الإسهال وآلام البطن

وجدت الأبحاث أن 1 من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كوفيد يصابون باضطراب في المعدة ناتج إما عن الإسهال وآلام البطن، أيضًا، أظهرت بعض الدراسات أن مرضى الفيروس التاجي الذين تظهر عليهم هذه الأعراض يستغرقون وقتًا أطول من غيرهم لتصفية الفيروس من أجسامهم.

فقدان الشهية

يمكن أن يكون مرض كوفيد -19 مزعجًا للغاية ويمكن أن يؤثر على عاداتك الغذائية، خاصة إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق، فهناك احتمال كبير أن تفقد شهيتك أيضًا، وفقًا لبحث تم إجراؤه في الصين، أفاد 80 بالمائة من مرضى COVID-19 أنهم يعانون من فقدان الشهية.

الغثيان والشعور بالقيء

نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يعانون من فقدان الشهية وبعض الانزعاج في أمعائهم، فقد يؤدي ذلك غالبًا إلى الغثيان والشعور بالقيء، وفقًا لبحث تم إجراؤه في ووهان، يعاني 10 ٪ من مرضى COVID-19 من الغثيان والإسهال قبل يومين من الإصابة بالحمى.

خطوات يجب اتخاذها

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض وتعاني من الحمى والسعال والتعب، فأنت بحاجة إلى اختبار نفسك، حتى تقوم بذلك، اعزل نفسك عن الآخرين واتبع جميع الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس.