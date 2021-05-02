كيف تعلمين طفللك أن يكون بارا بوالديه؟.. أخصائية تعديل سلوك تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

يساعد تلقين الأطفال آداب التعامل مع الوالدين منذ الصغر، على توطيد علاقة الطفل مع والديه، ولكي يتعرف الطفل على حقوق الأبوين، حيث دعا الإسلام إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما.

يقول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (سورة الإسراء).

وتقدم سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، ضمن سلسلة رمضان، خلال حديثها لـ«هُن»، مجموعة من النصائح لتعليم الأطفال بر الوالدين.

آداب تعليم الأطفال بر الوالدين

تعليم الطفل في مرحلة الطفولة آداب التعامل مع أبويه لمعرفة حقوق الأب والأم وذلك بعدة طرق منها:

تعامل الأب والأم مع الأجداد:

يتابع الأطفال في مرحلة الطفولة سلوكيات أبويهم، لذلك على الآباء أن يكونوا بارين بوالديهم.

شرح الآيات المذكورة في القرآن

يجب الشرح للأطفال الآيات المذكورة في القرآن عن بر الوالدين بطريقة تبتعد عن التوجيه.

احترام الوالدين

يجب الحرص على تنمية احترام الأبوين عند الأطفال وتعليمهم الحديث بأسلوب مهذب.

الاستعانة بقصص صغيرة عن بر الوالدين وشرحها للأطفال.

كيفية إسعاد الوالدين

يجب تعليم الأطفال محاولة إسعاد الوالدين عن طريق آداب بسيطة يمكن تعليمها للأطفال منها الاستئذان، والحفاظ على الصلاة، وتقبيل يد الوالدين.

عقوق الوالدين

ولتجنب عقوق الوالدين، يجب الحديث مع الأطفال عن مساوىء العقوق، وتعريف الأطفال عقاب عقوق الوالدين، وأهمها الحرمان من دخول الجنة.

ما معنى بر الوالدين

ويجب تعليم الأطفال معنى الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما وإظهار الحب والاحترام لهما، ومساعدة الوالدين، وتقديم العون لهما في جميع الأعمال، ومن البر أيضا تبسمك لوالديك والحديث معهما بكل أدب، وعدم التضجر وإظهار الضيق منهما.