بعد زواجها على زوجها.. منى زكي في لعبة نيوتن: غيرت أسمه من «زومي» لـ «أبو إبراهيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاع مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة الفنانة منى زكي، تحقيق تفاعل كبير، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب قصته والسيناريو والحوار، الذي يشهد مفاجآت في كل حلقة، فضلًا عن القضايا الاجتماعية والدينية، التي يثيرها بشكل مباشر وغير مباشر، ما جعله يتصدر الحديث على السوشيال ميديا.

وشهدت الحلقة 18 من المسلسل، أمس، لقطة صغيرة، أظهرت التحول في علاقة منى زكي «هنا» وزوجها السابق محمد ممدوح «حازم»، حيث قررت التوقف عن مغازلته، وتغيير اسمه عبر هاتفها، في إشارة إلى الغضب من الطرف الثاني، وهو ما تلجأ له أغلب الفتيات لإظهار التحول في العلاقة مع شريك الحياة.

وقامت منى زكي «هنا» بتغيير اسم محمد ممدوح «حازم»، على هاتفها المحمول، من «زومي» إلى «أبو إبراهيم» في إشارة منها لانتهاء التفاصيل الصغيرة التي كانت تجمعهما، ولم يتبقَ منها سوى طفلهما «إبراهيم» الذي أنجبته بالحقن المجهري، وقررت ترك زوجها والسفر لأمريكا لوضعه هناك حتى يحمل الجنسية الأمريكية.

الجدير بالذكر إن حلقات مسلسل لعبة نيوتن، شهدت تغييرات جذرية، بعدما قررت «هنا» الزواج من «مؤنس» محمد فراج، رغم إنها لم تحصل على ورقة الطلاق من «حازم» بل استندت على صيغة الطلاق بالهاتف التي أرسلها لها، قبل أن يقوم هو بردها، ليتهمها فيما بعد بالـ«الزنا» والجمع بين زوجين.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18

وكانت منى زكي ذهبت لزيارة محمد ممدوح في السجن، حيث قام الأخير بمجرد رؤيته لها بتقبيلها واحتضانها بشدة، فيما ابتعدت هي عنه، ليقابل رفضها بقوله قائلا: «سامحيني أنا عارف إنتي تعبتي أد إيه بره والله كنت جايلك، متعيطيش حقك عليا أنا كان غصب عني»، لترد عليه هنا بأنها تزوجت.

وحاول محمد ممدوح الهجوم عليها، وبدأ يصرخ فيها ويوبخها بالكلام متسائلا كيف تتزوج من رجل آخر وهي لا تزال في العدة وأنه ردها، وأنها في هذا الوضع متزوجة من شخصين، وهددها بحبسها وقتلها، لتنتهِ الحلقة.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن كلًا من منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وإخراج تامر محسن.