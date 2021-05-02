بعد دخولهما المستشفى.. سمير غانم ودلال عبد العزيز يتصدران «التريند»: أحدهما مصاب بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد خيمت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نقل الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، وعقب ساعات قليلة من وصولهم للمستشفى، دخل الفنان سمير غانم العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته بنسبة كبيرة، ما جعلهم يتصدرون تريند مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية اليوم السبت، أن الفنان سمير غانم ليس مصابا بفيروس كورونا، ولكنه يعاني من بعض المشكلات في الكلى، التي استدعت نقله إلى المستشفى، أمس، وبعد أن تواصلت النقابة مع أسرته التي أكدت عدم إصابته بكورونا، علمت منهم أن حالته الصحية بدأت في التحسن بعد دخوله العناية المركزة، ولكن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع للعلاج اللازم.

وعقب تداول أخبار نقلهم إلى المستشفى، نظرا لسوء حالتهما الصحية، حرص كثير من الفنانات في الوسط الفني على الدعاء لهما على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، طالبين من متابعيهم الدعاء لهم حتى تتحسن حالتهم الصحية.

وكانت الفنانة إسعاد يونس أول من طالب من الجمهور بالدعاء لهما عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، إذ نشرت صورة لهما بعد دخولهما المستشفى بدقائق قائلة «يارب.. وحياة حبيبك النبي ألطف بيهم ومدلهم إيديك الحنينة الشافية»، ليتفاعل الكثير من الجمهور مع ذلك المنشور متمنيين لهم الشفاء العاجل.

كما حرصت الفنانة «إليسا» على نشر منشور عبر الحساب الرسمي بها على موقع «تويتر»، تمنت خلاله السلامة للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، قائلة «كلنا عم نصلي لسلامة وشفاء العملاقين سمير غانم ودلال عبد العزيز.. الله يعطيهم السلامة ويردن لعيلتن ولكل محبين بسرعه وصحة يارب».

وتمنت الفنانة كندا علوش السلامة للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، بعد دخولهما المستشفى وتدهور حالتهما الصحية، طالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لهما بالشفاء «ادعوا بالشفاء العاجل للغاليين على قلبي وقلوب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.. اللهم اشفهما شفاء ليس بعده سقما أبدا.. اللهم خذ بيدهما.. اللهم احرسهما بعينك التي لا تنام.. اللهم إن نسألك بكل اسم لك أن تشفيهما».

وتمنت أيضا الفنانة وفاء عامر، الشفاء لهما عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك قائلة «دلال عبد العزيز وسمير غانم وإيمي أجمل القلوب.. ألف مليار سلامة بجد كل الناس بتحبكم لأنكم تستاهلوا دعاء كل الناس الطيبين.. ربنا يشفيكم ويعافيكم».