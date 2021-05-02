يؤدي لفقدان البصر.. أضرار استخدام الكحل العادي في سبت النور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص كثير من السيدات على وضع الكحل بالعين، احتفالا بيوم «سبت النور» الذي يسبق عيد القيامة المجيد، فتلك العادة تعود إلى عصر الفراعنة، وتوارثتها الأجيال حتى الجيل الحالي، ولا تزال السيدات تتبعها في جميع محافظات مصر، وبشكل خاص في يوم سبت النور.

ففي الصباح الباكر تقف السيدات أمام المرآة لتكحيل أعينهن وأعين بناتهن منذ شروق الشمس، وحتى غروبها، ولكن قد يكون لاستخدام الكحل في ذلك اليوم بعض الأضرار، ونرصد من خلال هذا التقرير أضرار استخدام الكحل، وفق حديث خبيرة التجميل أميرة سعد لـ «هن»، كالتالي:

أضرار استخدام الكحل

قالت خبيرة التجميل أميرة سعد، أن استخدام الكحل للعين، مثلما له فوائد قد يكون له أضرار أيضا، وخصوصا النوع العادي الذي تستخدمه أغلب النساء لتكحيل أعينهن يوم سبت النور، وفي السطور التالية نرصد أضرار استخدام الكحل العادي، كالتالي:

- من الممكن أن يسبب الكحل العادي في التهاب العين، وذلك نتيجة لدخول الجراثيم والكائنات الطفيلية إلى قاع العين عند استخدام الكحل.

- في حالة استخدام العدسات اللاصقة ووضع الكحل بالعين، أثناء وضعها يمكن أن تتجمع البكتريا والكائنات الطفيلية على العدسات اللاصقة وحولها، ما يؤدي إلى مضاعفة الاتهابات التي قد تتعرض لها العين.

- عند استخدام الكحل العادي في العين من الممكن أن تؤدي الالتهابات التي قد يسببها الكحل في العين إلى فقدان البصر، إذ إن الرؤية تكون غير واضحة عند وضع أنواع الكحل المصنعة وغير المعروفة التي يتم شراءها من العطارين.

- يؤثر نوع الكحل الذي يتم استخدامه على رموش العين، وعند استخدام ذلك النوع العادي الذي يحتوي على البكتريا، يتسبب الكحل بالتهاب الجفون والتأثير على كثافة الرموش.

- من الممكن أن يؤدي استخدام نوع غير جيد وبه ميكروبات إلى خطر الوفاة، فهناك كثير من السيدات يحرصون على وضع الكحل على عيون الأطفال حديثي الولادة لتجميلها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل في الخلايا الدماغية بسبب المواد السامة التي يحتويها الكحل.