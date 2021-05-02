الزواج على طريقة مجدي عبدالغني في «شيخ الحارة»: «عرفي بما لا بخالف شرع الله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الكابتن مجدي عبد الغني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الانتهاء من حلقته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع الإعلامية الكبيرة إيناس الدغيدي، حيث شملت تلك التصريحات خبايا حياته العملية والشخصية.

وخلال إحدى فقرات الحلقة التاسعة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، وجه شيخ الحارة للكابتن مجدي عبد الغني أحد الأسئلة عن حياته الشخصية حول من يرافقه في سفريات جمعيات المحترفين، ليجيبه الكابتن بأن المرافقين له يتم تحديدهم على حسب المأمورية، وعندما كرر السؤال له مره أخرى، مشيرا له بأنه يرافق أنثى خلال تلك السفريات، رد عليه الكابتن قائلا «ياراجل عيب عليك يا راجل.. هو الكابتن صلاح عبد الفتاح وماجد نوار والموظفين بقوا كده».

وعندما حاول الكابتن مجدي عبد الغني التهرب من السؤال، قال له شيخ الحارة إنه يتحدث عن زواجه العرفي من أحد الفتيات بعيدا عن وسط الشهرة، ليسأله الفنان مجدي عبد الغني عما إذ كانت على قدر من الجمال أم لا؟ ليجيبه شيخ الحارة قائلا «حلوة وزي القمر».

مجدي عبد الغني: اتجوزت عرفي 15 أو 16 مرة

وبعد تأكيده لجوازه العرفي من إحدى الفتيات، وجه له شيخ الحارة سؤالا قائلا «هو الجواز العرفي حلال يا كابتن»، ليجيبه مجدي عبد الغني قائلا «ياعم إنت مش شيخ الأزهر»، مستكملا حديثه قائلا إنه على اقتناع تام بالزواج العرفي، مشيرا إلى أنه لجأ إلى الزواج العرفي 15 أو 16 مرة، مستكملا حديثه «متعدش.. طالما حلال خلاص».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير بها الكابتن مجدي عبد الغني الجدل بتصريحاته ومواقفه الشهيرة، حيث إنه أثار الجدل منذ فترة وجيزة عندما اتهمه كثيرون بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف، وخلال حديثه في برنامج شيخ الحارة نفى ذلك، مشيرا إلى أنه ليس الوحيد من بين جمهورها الذي يحبها.