الامارات | مطربون ينافسون بقوة في دراما رمضان.. من «المداح» حتى «2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون ينافسون بقوة في دراما رمضان.. من «المداح» حتى «2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الموسم الدرامي في شهر رمضان هذا العام مشاركة واضحة لنجوم الغناء في مجموعة من المسلسلات المعروضة، بل ويؤدي بعضهم أدوار البطولة في العمل الذي يشاركون فيه، واستطاعت هذه الأعمال، ومن أبرزها: «المداح»، و«2000»، أن تنافس وتحقق حضوراً جيداً في ظل كثرة عدد المسلسلات المعروضة. من نجوم الغناء يبرز هذا الموسم الفنان حمادة هلال الذي يؤدي بطولة مسلسل «المداح»، الذي استطاع أن يحقق ردود أفعال إيجابية واسعة بين الجمهور والنقاد بسبب موضوعه المشوّق. وتدور أحداث «المداح» في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية تقتحم عالم الروحانيات والتصوف والمنشدين.

ويجسّد حمادة هلال في العمل شخصية صابر المداح، الشاب الريفي الذي يدخل في العديد من المشكلات بسبب عمله كمنشد ديني يرث من والده الموهبة. ويشارك في بطولة المسلسل نسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت، عن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأعرب هلال عن سعادته بنجاح العمل وبتقديم دور مختلف عن الأعمال الأخرى التي قدمها من قبل، موضحاً في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، أن مسلسل «المداح» فكرته الخاصة، وأنه كان يتمنى تقديمه منذ ست سنوات ولكن المنتجين كانت لديهم مخاوف منه لغرابة الفكرة ولم يتحمس له أحد منهم.

حلقات متصلة منفصلة

أما الفنان مصطفى قمر، فيعود هذا العام بعد غياب ما يقرب من 11 سنة، من خلال مسلسل «فارس بلا جواز»، وهو حلقات متصلة منفصلة، يقوم فيها قمر بدور فارس الذي يمتلك فندقاً ويرفض فكرة الزواج، ولكن جده يشترط عليه قبل وفاته أن يتزوج لانتقال الميراث إليه، فيضطر فارس للبحث عن عروس، وخلال حلقات المسلسل يقابل ما يقرب من 20 فتاة، وتؤدي دور الفتيات مجموعة من الفنانات منهن بشرى وأسماء أبواليزيد، وداليا البحيري، وهنا شيحة، ونانسي صلاح، وداليا مصطفى، وويزو، وهيدي كرم، وشيري عادل.

كما يشارك في البطولة الفنانون طارق عبدالعزيز، سليمان عيد، محمد ثروت، طارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام. وأشار مصطفى قمر إلى أن المسلسل لا يقتصر على تقديم جرعة من الكوميديا فقط، ولكنه يحمل رسالة اجتماعية هادفة، تضع المشاهد أمام فكرة الاختيار بين المال والزواج عن حب، وكيف ستكون حياته في حالة اختيار الهدف الأول أم الثاني، موضحاً في تصريحات صحافية أنه لم يكن متحمساً في البداية لفكرة العودة للتمثيل من خلال دراما التلفزيون، ولكن عندما قرأ حلقات العمل أعجبته الفكرة.

عودة للتمثيل

يعود الفنان رامي عياش إلى تجربة التمثيل هذا العام من خلال مسلسل «2020»، ورغم أن الدور قصير من حيث المساحة وعدد المشاهد التي ظهر فيها قبل مقتله على يد إحدى العصابات، وهو ما يغير الأحداث نحو محاولة انتقام شقيقته «نادين نجيم» من تلك العصابة، إلا أن عياش حصل على إشادة واسعة على أدائه، ليس فقط من الجمهور، ولكن من فنانين مثل يوسف الخال ونوال الزغبي ووليد توفيق ومايا دياب وغيرهم. كذلك يشهد «2020» مشاركة الفنانة الشابة ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني، في أولى تجاربها في مجال التمثيل. ومسلسل «2020» من بطولة قصي خولي ونادين نجيم ورولا بقسماتي ورندة كعدي، ومن إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.

تحت الإقامة الجبرية

يطل الفنان اللبناني زياد برجي على جمهوره هذا العام من خلال المسلسل الكوميدي «زوج تحت الإقامة الجبرية»، والذي يشهد أيضاً عودة الفنانة نادين الراسي للدراما التلفزيونية بعد غياب.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل متزوج بامرأتين، ويسعى للزواج بثالثة، ويتعرض لمواقف متعددة في ظل الحجر الصحي والتداعيات التي تفرضها جائحة «كوفيد-19». والمسلسل من بطولة زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت، إلى جانب عدد من نجوم الكوميديا العربية الذي يظهرون كضيوف شرف في العمل.

باسم مغنية «للموت»

يشارك الفنان باسم مغنية في مسلسل «للموت»، مع الفنانين: محمد الأحمد، دانييلا رحمة، ماغي بوغصن، خالد القيش، أحمد الزين، وغيرهم من الفنانين اللبنانيين، والعمل من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر. ويتناول العمل عدداً من القضايا مثل الطمع والبحث عن السلطة وعلاقة الانسان بماضيه والأخطاء التي ارتكبها فيه. واستطاع العمل أن يلفت انتباه الجمهور ويحصل على إشادة واسعة منذ بداية عرضه.

قمر يعود بعد غياب ما يقرب من 11 سنة من خلال مسلسل «فارس بلا جواز».

زياد برجي يطل من خلال المسلسل الكوميدي «زوج تحت الإقامة الجبرية».

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