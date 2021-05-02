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الامارات | حملة لبناء نصب تذكاري في لندن لضحايا «كوفيد-19»

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لبناء نصب تذكاري في لندن لضحايا «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حملة لجمع 2.3 مليون جنيه إسترليني (3.2 ملايين دولار) لبناء نصب تذكاري في لندن، لإحياء ذكرى من ماتوا متأثرين بإصابتهم بـ«كوفيد-19». وتشجع الحملة - التي تأتي في إطار مشروع تذكاري عبر الإنترنت باسم «تذكرني»، وبالشراكة مع صحيفة «ديلي ميل» - الدولة على دعم نصب تذكاري سيجري تشييده في كاتدرائية سانت بول، وفقاً لـ«وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا». ويوجد لدى حملة «تذكرني»، التي تقودها كاتدرائية سانت بول، وتحظى بدعم من أمير ويلز، أكثر من 7300 اسم ممن ماتوا إثر إصابتهم بالوباء، منذ إطلاقها في مايو 2020. وقال عميد كاتدرائية القديس بولس، الدكتور ديفيد إيسون: إن «النصب التذكاري المادي في سانت بول، سيرسخ الكتاب الإلكتروني الذي سيتم فيه إحياء ذكرى الأحداث المهمة والناس، على مدى قرون عديدة».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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