ملك قورة مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار.. محامى: قد يواجه عقوبة بالحبس والغرامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة الشابة ملك قورة مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار المُذاع على فضائية mbc مصر، كواحدة من ضحايا برنامج المقالب الذي يعرض عبر شهر رمضان المبارك.

وكالمعتاد في حلقات البرنامج، استقبلها في البداية حسن عسيري، كضيفة لافتتاح مدينة ملاهي جديدة، حيث مارست بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز بطريقته، ثم استقبلتها المذيعة سارة مراد لتوجه لها بعض الأسئلة قبل أن تتركها فريسة لمقلب رامز جلال.

وبدأ «رامز» في مغازلتها ببداية الحلقة: «ملك قورة كانت طفلة بريئة، بقت مزة حلوة، كل يوم على الانستجرام صورة، فوقي يا بت واعرفي أن الدنيا غرورة».

ملك قورة مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار

وخلال ظهور ملك قورة مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، لم يتركها بلعبة التصويب الشهيرة، حيث صوب طلقات من مسدس لعبة، إلى أحد أجزاء جسدها، بشكل أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما يحدث من مغازلات، وتعدي باللعبة بأنه «تحرش»، وأنه وسيلة لتعليم الأطفال الذين يشاهدون البرنامج بشكل كبير، صور متعددة للتحرش.

هل يعاقب رامز جلال بتهمة التحرش؟

محمود الحديدي المحامي، أكد حديثه لـ«هُن»، أن ما يزعمه الرواد بأن تصرف رامز «تحرش» غير صحيح، خاصة أن التحرش متوقف على الطرف الآخر، مثلما يحدث في حالات ضيوف رامز جلال: «هي متفقة ووافقت وقبضت فبالنسبة ليها مش تحرش».

وأوضح أن رامز قد يُعاقب في حال اعتراضها أو شكواها على التحرش اللفظي، وفقا للمادة 306 مكرر/ أ، التي تنص على الآتي: «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

رامز جلال قد يواجه عقوبة بالحبس والغرامة

وفي هذا الصدد، وبوجه عام، أشار محمود الحديدي المحامي، إلى أن ما يفعله رامز جلال، إخلالٌ بالقيم المجتمعية، وهي جُنحة خدش الحياء العام.

وعن عقوبة الأمر وفقًا للقانون المصري، تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.